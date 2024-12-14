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屏東牡丹社事件館開幕 原民觀點敘述歷史

中央社／ 屏東縣14日電

今年是牡丹社事件150週年，屏東縣政府攜手牡丹鄉公所設立牡丹社事件館，今天正式開幕。館內以3大展區、4大主題重現牡丹社事件，帶領觀眾認識排灣族在地部落觀點。

屏東縣長周春米今天主持開展儀式表示，牡丹社事件深深影響台灣近代史，歷史不能遺忘，讓大家從歷史記憶，學習團結合作、愛與和平，以及勇敢向前力量。縣府今年擴大舉辦牡丹社事件150週年紀念活動，5月至12月展開石門古戰場史蹟碑揭牌、繪本暨特色教學成果展，傳統競技、風域祭、國際交流講座等活動，結合生態、文化、產業等不同體驗方式，讓大家回顧牡丹社事件始末，深刻感受恆春半島人文歷史。

原住民族委員會副主委鍾興華（Calivat．Gadu）表示，牡丹社事件不止是原住民族歷史事件，也是台灣重大歷史事件。透過在地牡丹社及高士佛社原住民族觀點，用排灣族語說出屬於部落族人經歷的歷史，讓台灣社會大眾透過在地族人觀點瞭解、認識牡丹社事件歷史。原民會補助協助設置牡丹社事件館，也將持續建構原住民族史觀、推動歷史文化事件研究與保存，藉此豐富台灣多元史觀。

屏東縣文化處表示，牡丹社事件館3大展區分為「走進歷史」、「島嶼南方」、「事件歷程」以及「對話反省」4篇章，回顧牡丹社事件發生過程，讓觀者回到150年前歷史事件現場，一探源起及後續影響，期望打造歷史教育及文化傳承空間，了解屏東、了解台灣。

文化處提及，日本交流協會台灣事務所長奧正史、民進黨立委伍麗華、牡丹鄉長潘壯志及部落耆老仕紳、族人等皆出席開展儀式。開場表演由安藤部落、高士部落帶來融合戲劇、族語與傳統古謠元素演出，蒂摩爾古薪舞集帶來舞作「bulabulay mun？」戶外公演，透過肢體語言演繹歷史事件與人性反思，同時為今年牡丹社事件150週年紀念活動劃下圓滿句點。

牡丹鄉公所表示，牡丹社事件館採預約制，欲入館參觀可洽農業觀光課。

依原民會資料，1871年恆春半島發生宮古島納貢船海難「琉球漂民事件」，54名琉球人不幸失去生命，成為1874年日本出兵台灣重要導火線，引發一連串歷史事件，稱為「牡丹社事件」，在日本則稱為「台灣事件」。

原住民族 日本

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