土地龍神旁對聯起名 美濃小蘿蔔變「白玉」註冊商標

高雄美濃白玉蘿蔔季邁入第19年，2006年農會為推廣在地小蘿蔔舉辦活動邀民眾鮮採，並以三合院土地龍神旁對聯「土中生白玉」的「白玉」起名註冊商標，是當地秋冬作物火車頭。

為宣傳美濃在地農產品，美濃區農會今天在客家文物館前廣場舉辦「2024美濃白玉蘿蔔還有好豆季」，也象徵美濃秋冬作物火車頭-白玉蘿蔔正式開拔，此外橙蜜香番茄、美濃雜糧豆（黃、黑、紅豆）、美濃蔬菜豆（毛豆、敏豆、翼豆）等也將陸續上市。

農會總幹事鍾清輝說，位於南台灣的高雄美濃雖然是一個小鎮，但在地人有90%使用客家語言，曾獲「天下雜誌」票選台灣319鄉鎮「微笑之鄉」美譽，更以「晴耕雨讀」精神成為台灣博士密度最高的「博士之鄉」。

美濃以前秋冬時期農田裡種植煙草，在農地或水圳旁邊的畸零地種植來自日本「朝陽品種」小蘿蔔，不浪費土地使用，整根蘿蔔從生鮮、醃製無不蘊含著客家婦女料理的智慧，更象徵美濃客家勤儉樸實風貌。

依美濃區農會資訊顯示，美濃人共同童年記憶都有小蘿蔔，自2006年來美濃農會辦理第一場拔蘿蔔活動開始，每年不間斷、持續辦理這項拉近城市與土地關係、收穫土地情感的「傳統」，今年迎來第19週年。

當地農民回憶，當時想為小蘿蔔取名，幾經尋覓討論，靠著傳統客家信仰土地伯公點醒，客家人在三合院正廳會供奉土地龍神，表達對土地敬重，兩旁有一副對聯寫著「土中生白玉，地內出黃金」，所以取名「白玉」二字，也是「白玉蘿蔔」由來。

由於小蘿蔔甘甜多汁，皮薄鮮嫩、質感細緻，一般只要離土2天左右，會因體內水份蒸發變軟，很難長途運送。農會想到「既然不適合長途運送，那就把遊客帶進農村自己拔蘿蔔」，拔蘿蔔體驗帶領消費者實地了解農作物生產過程，親近土地把新鮮現採蘿蔔帶回家，紓解白玉蘿蔔保存不易及農家採收人力不足壓力。

此外，一整條白玉蘿蔔去頭去尾，然後一層蘿蔔一層鹽陸續鋪進大桶，上方用重物施壓讓蘿蔔出水，泡在水裡直到整條柔軟透明，最後再拿出來日曬，從浸泡到曬乾最少也要1個月。老人家常說，陳年老菜脯就像「窮人的人蔘」，用陳年老菜脯搭配著土雞加香菇燉湯，冷冷冬天喝上一碗，既滿足口腹之慾更滋補暖身。

農友們說，美濃白玉蘿蔔的生長期只要45天，皮薄細嫩、食用時不用削皮，但得在少雨多露的秋冬種植，喝著美濃平原露水長大的白玉蘿蔔，產季只在每年11、12月，鮮食期非常短。今年因多颱風及降雨影響，種植面積減少、產季延後、產量少價格也較往年略高，農會體驗專用袋約可裝8到10斤，往年一袋150元、今年略調整1袋200元。「年冬有好有壞、蘿蔔有長有短」，讓民眾透過農事體驗促進親子關係、體驗農村生活、認識農業及生態環境。