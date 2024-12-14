首屆金酒盃少棒交流賽熱鬧開打 球星助陣點燃週末熱潮

首屆「2024金酒盃少棒交流賽」今天在金門縣立棒壘球場舉辦熱鬧開幕式，吸引大批金門鄉親與球迷到場支持，場內場外活動熱鬧非凡，此次比賽邀請高雄市中正國小、台南市崇學國小、立人國小少棒隊跨海參賽，與金門縣中正國小A、B隊及金寧國小少棒隊進行技藝交流，冠軍隊伍將於明天揭曉。

為了增添活動亮點，金門酒廠實業股份有限公司此次也特別邀請統一7-ELEVEn獅隊3位球星潘傑楷、陳聖平及林佳緯擔任棒球教室客座教練，與小球員們分享專業經驗並親切互動；此外，UniGirls啦啦隊成員柔一、少少、瑟七及包子，與吉祥物萊恩和盈盈首次來到金門，帶來精彩表演和簽名活動，現場氣氛熱烈。

潘傑楷在受訪時表示，這是他首次造訪金門，對小球員的熱情印象深刻，潘傑楷也讚揚金門少棒選手的天分，但認為教練資源仍有進步空間，希望未來能有更多專業教練投入，讓孩子們的棒球夢得以持續發展。

除了精彩的球賽與明星活動，球場外的園遊會也成為另一亮點，21家廠商提供從主食、甜品到飲品等六大類美食，還設有九宮格、棒球打擊、套圈圈等闖關遊戲，完成挑戰的參與者可獲贈園遊券，用於品嚐現場美食，讓鄉親「有呷閣有掠」。