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首屆金酒盃少棒交流賽熱鬧開打 球星助陣點燃週末熱潮

聯合報／ 記者蔡家蓁／金門即時報導
「2024金酒盃少棒交流賽」今天舉行開幕式，金門酒廠副總經理許荐洋（左二）也代表主辦單位，贈送金寧中小學少棒隊球棒和棒球。記者蔡家蓁／攝影
「2024金酒盃少棒交流賽」今天舉行開幕式，金門酒廠副總經理許荐洋（左二）也代表主辦單位，贈送金寧中小學少棒隊球棒和棒球。記者蔡家蓁／攝影

首屆「2024金酒盃少棒交流賽」今天在金門縣立棒壘球場舉辦熱鬧開幕式，吸引大批金門鄉親與球迷到場支持，場內場外活動熱鬧非凡，此次比賽邀請高雄市中正國小、台南市崇學國小、立人國小少棒隊跨海參賽，與金門縣中正國小A、B隊及金寧國小少棒隊進行技藝交流，冠軍隊伍將於明天揭曉。

為了增添活動亮點，金門酒廠實業股份有限公司此次也特別邀請統一7-ELEVEn獅隊3位球星潘傑楷、陳聖平及林佳緯擔任棒球教室客座教練，與小球員們分享專業經驗並親切互動；此外，UniGirls啦啦隊成員柔一、少少、瑟七及包子，與吉祥物萊恩和盈盈首次來到金門，帶來精彩表演和簽名活動，現場氣氛熱烈。

潘傑楷在受訪時表示，這是他首次造訪金門，對小球員的熱情印象深刻，潘傑楷也讚揚金門少棒選手的天分，但認為教練資源仍有進步空間，希望未來能有更多專業教練投入，讓孩子們的棒球夢得以持續發展。

除了精彩的球賽與明星活動，球場外的園遊會也成為另一亮點，21家廠商提供從主食、甜品到飲品等六大類美食，還設有九宮格、棒球打擊、套圈圈等闖關遊戲，完成挑戰的參與者可獲贈園遊券，用於品嚐現場美食，讓鄉親「有呷閣有掠」。

此次活動包括金門縣政府財政處副處長關嘉榮、金門酒廠副總經理許荐洋、金門棒球運動委員會主委陳滄江等人，不僅到場為小朋友打氣加油，也特別歡迎統一7-ELEVEn獅3位第一次來到金門的球星，希望他們把握這兩天的時間，到金門走走，看看古蹟和欣賞戰地風，並品嚐道地的金門美食。

「2024金酒盃少棒交流賽」今天舉行開幕式，活動結束後，貴賓與參賽選手合影。記者蔡家蓁／攝影
「2024金酒盃少棒交流賽」今天舉行開幕式，活動結束後，貴賓與參賽選手合影。記者蔡家蓁／攝影
「2024金酒盃少棒交流賽」今天舉行開幕式，金門酒廠副總經理許荐洋（左二）也代表主辦單位，贈送中正國小少棒隊球棒和棒球。記者蔡家蓁／攝影
「2024金酒盃少棒交流賽」今天舉行開幕式，金門酒廠副總經理許荐洋（左二）也代表主辦單位，贈送中正國小少棒隊球棒和棒球。記者蔡家蓁／攝影
首屆「2024金酒盃少棒交流賽」今天在金門縣立棒壘球場熱鬧登場，小選手們開心熱身。記者蔡家蓁／攝影
首屆「2024金酒盃少棒交流賽」今天在金門縣立棒壘球場熱鬧登場，小選手們開心熱身。記者蔡家蓁／攝影
「2024金酒盃少棒交流賽」今天舉行開幕式，球星潘傑楷受訪時表示，這是他首次造訪金門，對小球員的熱情印象深刻。記者蔡家蓁／攝影
「2024金酒盃少棒交流賽」今天舉行開幕式，球星潘傑楷受訪時表示，這是他首次造訪金門，對小球員的熱情印象深刻。記者蔡家蓁／攝影

教練 美食 金門

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