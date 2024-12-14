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高雄甲仙衛生所兒童發展評估 邀長庚名醫陳順勝到偏鄉篩檢
高雄市甲仙區衛生所校園兒童發展評估，邀高雄長庚醫院腦神經內科權威醫師陳順勝，前進甲仙區小林國小為3至6歲幼童提供可近性、專業性一對一兒童發展篩檢評估服務。
高市府長期來提供兒童發展篩檢服務，希望及早發現疑似發展遲緩兒，進行轉介追蹤，發展評估主要針對幼兒語言、粗動作、精細動作及社會發展等四大面向的潛在問題，並提供專業建議與指導，確保孩子們在學齡前階段能獲得適當的關注與照顧。
這次到偏鄉小林國小篩檢，經陳醫師對學校7名幼童進行評估，發現有1名疑似發展遲緩，後續由衛生所醫護團隊主動關懷並協助家長轉介醫院評估與診斷。
衛生局指出，每位孩子都是爸媽的寶，守護幼兒健康，提醒家長只要孩子具健保身份，於6至10個月、10個月至1歲6個月、1歲6個月至2歲、2至3歲、3至5歲、5至未滿7歲，共6階段可各接受1次政府補助的篩檢服務。
衛生局表示，請家請持健保卡及兒童手冊前往至兒童發展篩檢服務合約院所進行篩檢評估，若兒童疑似發展遲緩，將由篩檢合約院所轉診至評估醫院或兒童發展聯合評估中心進行評估，以早期發現，掌握黃金療育期。
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