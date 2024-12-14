高雄甲仙衛生所兒童發展評估 邀長庚名醫陳順勝到偏鄉篩檢

高雄市甲仙區衛生所校園兒童發展評估，邀高雄長庚醫院腦神經內科權威醫師陳順勝，前進甲仙區小林國小為3至6歲幼童提供可近性、專業性一對一兒童發展篩檢評估服務。

高市府長期來提供兒童發展篩檢服務，希望及早發現疑似發展遲緩兒，進行轉介追蹤，發展評估主要針對幼兒語言、粗動作、精細動作及社會發展等四大面向的潛在問題，並提供專業建議與指導，確保孩子們在學齡前階段能獲得適當的關注與照顧。

這次到偏鄉小林國小篩檢，經陳醫師對學校7名幼童進行評估，發現有1名疑似發展遲緩，後續由衛生所醫護團隊主動關懷並協助家長轉介醫院評估與診斷。

衛生局指出，每位孩子都是爸媽的寶，守護幼兒健康，提醒家長只要孩子具健保身份，於6至10個月、10個月至1歲6個月、1歲6個月至2歲、2至3歲、3至5歲、5至未滿7歲，共6階段可各接受1次政府補助的篩檢服務。