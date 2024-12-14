高市府攜手扶輪社 推動扶輪之子認養計畫

國際扶輪3510地區自民國100年起認養高雄市弱勢兒少，提供生活扶助金逾億元。今年高雄市社會局服務的126名兒少，獲29個扶輪社認養，認養金達新台幣151萬多元。

高雄市政府社會局今天新聞稿表示，國際扶輪3510地區幫助這些需要特別關愛孩子們，協助完成就學階段基本所需，並持續關心孩子成長，14年來共協助9414名兒少，認養金高達1億1296萬多元。

社會局感謝國際扶輪社熱心公益，今天在鳳山老人活動中心戶外草坪舉行捐贈儀式，現場充滿溫馨歡樂氛圍，兒少們與認養的扶輪社友相見歡，孩子們遞上手寫卡片表達感謝之情。

國際扶輪3510地區總監林昌煥鼓勵在場兒少們，不論面對何種困境都要勇敢追夢，將來成為能幫助他人的人，期許兒少們在擁有能力後回饋社會，把自己曾獲得的溫暖與關愛，傳遞給更多需要幫助的人，成為社會中充滿愛與希望力量。

社會局長蔡宛芬表示，高市社會局目前共設18處社福中心，就近提供弱勢民眾近便性、可及性社會福利服務，並結合民間團體與在地力量等社會資源，協助民眾度過生活中突如其來驟變，確保每個需要幫助家庭都能得到關懷與支持。

「小辰」為列冊低收入戶家庭，與爸媽及妹妹4人借住親戚家中，爸爸曾因案被羈押經不起訴獲釋，後因意外致手部受傷需長期休養；媽媽則因經歷爸爸羈押事件及家庭照顧壓力而罹患重度憂鬱症，為中度身心障礙，僅能從事臨時工作。

家中經濟陷入困境，讓原本就讀體育班的「小宸」只得轉學一般學校就讀，所幸有國際扶輪社協助，緩解家中經濟負擔。「小辰」感謝扶輪社及社友們支持與關懷才能專心學業，希望未來能從軍或警察，改善家中經濟，同時成為一個對社會有貢獻的人，成為家人的驕傲。