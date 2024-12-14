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金門水泥預拌車滲漏汙染路面 警依法開罰

聯合報／ 記者蔡家蓁／金門即時報導
金門一輛水泥預拌車在今天上午行經金湖鎮湖前7-11至后園路段時，水泥沿路滲漏，造成路面嚴重污染，警方獲報趕赴現場處理，並緊急聯繫金門縣環保局及金湖鎮公所清潔隊協助清理。圖／警方提供
金門一輛水泥預拌車在今天上午行經金湖鎮湖前7-11至后園路段時，水泥沿路滲漏，造成路面嚴重污染，警方獲報趕赴現場處理，並緊急聯繫金門縣環保局及金湖鎮公所清潔隊協助清理。圖／警方提供

金門一輛水泥預拌車在今天上午行經金湖鎮湖前7-11至后園路段時，疑似水泥滿載，沿路滲漏，造成路面嚴重汙染，影響交通安全，金湖分局接獲民眾報案後，立即趕赴現場處理，並緊急聯繫金門縣環保局及金湖鎮公所清潔隊協助清理；稍後，警方也循線通知車主到案說明，依法裁罰，車主恐遭罰3千元至1萬8千元不等的罰款

金湖分局表示，今天上午9時許，接獲民眾報案，指出在湖前7-11至后園路段時發生水泥滲漏，散落面積長達300多公尺，警方到場發現是水泥預拌車的水泥從車輛漏出，沿路段滲漏，造成路面嚴重汙染，可能導致交通事故發生，為了保障行車安全，警方立即在事發路段設置了三角錐並利用警車封閉了慢車道，同時通知清潔隊趕到現場進行清理工作。清潔隊迅速派員清除路面上的水泥殘留，警方則在現場實施警戒並進行交通疏導，提醒過往駕駛人減速通行，避免發生事故。

經警方調閱路口監視影像後，確認肇事車輛為一輛水泥預拌車，該車的控制閥未完全關閉，導致水泥不斷漏出，汙染了行駛中的道路，警方隨後通知該車車主到案說明，並已依規定對肇事駕駛人開罰，依「道路交通管理處罰條例」第30條第1項第2款規定，所載貨物滲漏、飛散、脫落、掉落或氣味惡臭，處汽車駕駛人新臺幣3000元以上18000元不等的罰款。

金門一輛水泥預拌車在今天上午行經金湖鎮湖前7-11至后園路段時，疑似水泥滿載，沿路滲漏，造成路面嚴重污染，影響交通安全。圖／警方提供
金門一輛水泥預拌車在今天上午行經金湖鎮湖前7-11至后園路段時，疑似水泥滿載，沿路滲漏，造成路面嚴重污染，影響交通安全。圖／警方提供
金門一輛水泥預拌車在今天上午行經金湖鎮湖前7-11至后園路段時，水泥沿路滲漏，造成路面嚴重污染，警方緊急聯繫金門縣環保局及金湖鎮公所清潔隊協助清理。圖／警方提供
金門一輛水泥預拌車在今天上午行經金湖鎮湖前7-11至后園路段時，水泥沿路滲漏，造成路面嚴重污染，警方緊急聯繫金門縣環保局及金湖鎮公所清潔隊協助清理。圖／警方提供

交通事故 罰款 車主

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