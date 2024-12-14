冬至將至屏東崁頂百人搓湯圓 在地紅豆、芝麻入餡

冬至將至，屏東縣崁頂鄉今日舉辦「崁頂慶豐年，百人搓湯圓」活動，吸引近200名民眾共襄盛舉。湯圓以崁頂生產的農特產紅豆、芝麻等入餡，民眾除了扶老攜幼一起搓湯圓，也在冷颼颼的寒冬享用熱呼呼的湯圓，暖心又暖胃。

崁頂鄉長廖國富說，崁頂居民多以農業為主要經濟來源，為了推廣崁頂鄉在地農業，活絡地方產業，特別舉辦「百人搓湯圓」活動，除了讓民眾體驗傳統手作湯圓樂趣，湯圓象徵著團圓與幸福，也讓民眾在冬至前夕感受溫暖氛圍，也希望藉活動推廣在地文化與觀光。

除了搓湯圓體驗外，現場也有農特產品展售會，推廣崁頂新鮮蔬果與伴手禮，另外也有紅豆與芝麻湯圓試吃活動。在地的劉阿嬤也邊搓湯圓邊念順口溜吉祥話，「搓圓搓水，搓給大家賺錢像賺水；搓水搓圓，家家戶戶平安大賺錢。」