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澎湖仙人掌冰公仔亮相 陳光復盼造村里文化特點

聯合報／ 記者林保光／澎湖即時報導
澎湖縣白沙鄉通梁社區打造「仙人掌冰公仔」，今天由縣長陳光復（右三）等人揭幕。圖／澎湖縣政府提供
澎湖縣白沙鄉通梁社區打造「仙人掌冰公仔」，今天由縣長陳光復（右三）等人揭幕。圖／澎湖縣政府提供

澎湖縣白沙鄉通梁社區擁有跨海大橋景點，再結合地方藝術創作者，打造「仙人掌冰公仔」，今天亮相。今天澎湖縣長陳光復為公仔揭幕，希望澎湖縣1市5鄉96個村里，都有獨特的文化特點。

白沙鄉通梁社區發展協會與地方藝術創作者吳飛達，利用當地文化特色，打造「仙人掌冰公仔」，造型是冰淇淋與仙人掌娃娃的意象公仔，豎立在通梁保安宮廣場，盼公仔推動地方觀光發展，成為旅遊打卡景點，讓遊客對通梁留下深刻印象。

澎湖縣長陳光復今天與白沙鄉長宋萬富、通梁社區發展協會理事長林福瑞等人，一同為為公仔揭幕。陳光復致詞時表示，通梁社區擁有300多年歷史的通梁古榕樹和澎湖跨海大橋，更有仙人掌、海菜等在地特產聞名，是澎湖旅遊必訪的景點，具備豐富的文化與歷史底蘊。

陳光復指出，在通梁古榕樹旁的仙人掌冰店高達11家，這座公仔將社區特色的具體呈現，也是文化與歷史的最佳縮影。他說，澎湖每個村落都有獨特的發展歷程與文化特點，縣府一直致力推動社區營造，整合「人、文、地、景、產」5大發展面向，希望凝聚地方共識，打造永續發展的社區文化。

澎湖縣白沙鄉通梁社區打造「仙人掌冰公仔」，今天揭幕。圖／澎湖縣政府提供
澎湖縣白沙鄉通梁社區打造「仙人掌冰公仔」，今天揭幕。圖／澎湖縣政府提供

景點 澎湖縣 陳光復

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