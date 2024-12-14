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球迷注意！12強冠軍3球星16日屏市勝利星村見面會
台灣贏得世界12強棒球錦標賽冠軍，至今熱度不減，其中3名球員吳俊偉、吉力吉撈．鞏冠及張政禹均出身屏東，屏東縣政府特地邀請3人，16日下午3時在屏東市勝利星村星星廣場，舉辦世界冠軍屏東英雄見面會，讓屏東球迷一睹台灣英雄風采。
吳俊偉、吉力吉撈．鞏冠及張政禹都與屏東有著深厚的淵源，吳俊偉、吉力吉撈設籍屏東，同樣來自瑪家鄉；張政禹出生於屏東車城鄉，就讀「台灣棒球金牌搖籃」之稱的美和中學。
為了讓屏東鄉親不只是透過螢幕看到英雄，縣府特別邀請3人返鄉，讓球迷近距離感受棒球熱情與溫度。16日當天3人將到勝利星村現場，與鄉親及近250名三級棒球小球員見面，分享比賽的經歷。
現場也會開放時間讓民眾與球員互動及有獎徵答，更加碼限量100名球迷簽名機會，但不開放署名、合照、自拍或其他簽名外要求。縣府歡迎球迷帶上一項喜歡的簽名物品，準時赴約與英雄們見面。
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