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影／拔蘿蔔處女秀！白玉蘿蔔量少價揚 蕭美琴今出席美濃促銷

聯合報／ 記者郭韋綺／高雄即時報導
副總統蕭美琴（左）今到美濃體驗拔蘿蔔。記者郭韋綺／攝影
副總統蕭美琴（左）今到美濃體驗拔蘿蔔。記者郭韋綺／攝影

美濃白玉蘿蔔量少價揚，副總統蕭美琴今受邀到高雄出席2024美濃白玉蘿蔔還有好豆季，幫促銷農產品，還首次下到田裡體驗拔蘿蔔，媒體問第一次拔蘿蔔感覺如何，蕭美琴笑回「很好拔」，並說白玉蘿蔔是地方的寶，今年因為氣候關係，產量少，但產量愈少愈更珍貴，大家一起來守護。

應好姐妹立委邱議瑩之邀，蕭美琴今上午出席美濃白玉蘿蔔季活動，邱議瑩說到，副總統去年回台灣到旗山美濃拜訪，第一句就問「還有沒有蘿蔔可以拔」，那時季節已經過了，好不容易等到今年12月正對時，很開心邀約副總統來美濃拔蘿蔔。

蕭美琴表示，今天好姐妹邱議瑩熱情邀約，終於見識白玉蘿蔔產地，過去白蘿蔔季節一到，立法院爭相團購，邱議瑩也大力推銷，蕭也笑虧邱議瑩說「很久以前她曾經有個綽號叫黑珍珠，自從這幾年變成美濃媳婦之後，幾乎快要被白玉蘿蔔西施取代了」。

蕭美琴說，美濃從傳統菸草小鎮逐漸離菸轉型，栽種多元樣態農產品，其中白玉蘿蔔就是在農會和農民大力行銷下，成為屬於地方特種，立下在地標竿，過去她拔過花生、人蔘，這些農產品都要在特定氣候條件、土壤及農民細心呵護，才有在地感。

她說，白玉蘿蔔不僅是美濃獨一無二特色，還有黃豆、紅豆、敏豆，未來希望透過串接加乘到農業六級產業化，讓到美濃的遊客感受美食和文化體驗，另外，台灣擅長將農產品加工，保存期拉長，例如蘿蔔醃漬成菜圃，讓無法親自到美濃品嘗的民眾都能吃到好滋味，甚至躍上國際都能夠入菜，感受到台灣的美好。

美濃區農會總幹事鍾清輝指出，今年受到颱風多雨影響，原本250公頃白玉蘿蔔田，減產到剩下約1/5正常採收，因此價格上揚到每台斤30元，雖然價格比以往高出2、3倍，喝露水長大的白玉蘿蔔，風味獨特，歡迎大家到美濃嘗鮮。

副總統蕭美琴（左）今到美濃體驗拔蘿蔔。記者郭韋綺／攝影
副總統蕭美琴（左）今到美濃體驗拔蘿蔔。記者郭韋綺／攝影
副總統蕭美琴（中）今到美濃體驗拔蘿蔔。記者郭韋綺／攝影
副總統蕭美琴（中）今到美濃體驗拔蘿蔔。記者郭韋綺／攝影
副總統蕭美琴（左）今到美濃體拔蘿蔔。記者郭韋綺／攝影
副總統蕭美琴（左）今到美濃體拔蘿蔔。記者郭韋綺／攝影

蕭美琴 邱議瑩

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