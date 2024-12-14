影／金門玄佑宮安座入火 判刑定讞李沃士全程參與「謝謝各界關心」

歷時20年的籌建，歸宗南天直轄金門玄佑宮今天舉行新道場大殿安座入火典禮，一早7點多的開宮門儀式，吸引近百位信眾與地方政要參與，包括金門縣長陳福海、縣議員洪成發、金沙鎮長吳有家等人都共襄盛舉，金門前縣長李沃士雖因收賄案定讞，仍低調出席並表達對宮廟及信眾的感謝。

金門玄佑宮今天上午7時許舉行開宮門典儀，包括陳福海、洪成發、吳有家、管委會主任委員陳永閔、副主任委員李沃士、副主任委員朱賜吉、常務監察委員陳富貴、常務委員方天吉、總幹事楊忠強等人都到場參與，與近百位信眾共同祭拜。

在儀式上，李沃士強調，玄佑宮大殿的啟用僅是建設的起點，未來還有2樓、3樓的增建工程，以及樓頂文衡聖帝雕像的豎立計畫；他表示，今天的活動只是開始，期待大家一起努力，讓玄佑宮未來能夠承擔更多公益事業，為社會帶來更多服務。

面對記者提問有關判刑定讞，有何想說？李沃士僅以「謝謝，感謝關心」回應，未多做評論。據了解，他大概6點就來到玄佑宮，與其他人開會並進行各項準備，看起來很淡定、平靜，專注於宗教儀式及對信眾的互動。

陳福海在致詞中表示，玄佑宮經過將近20年的時間終於落成，這當中除了各方功德主的護持外，也要感謝李沃士縣長，彙整解決了所有困難，總算讓第一階段可以順利啟用，他也感謝宮廟對地方的支持，陳強調，今天只是一個起點，希望各界共同護持玄佑宮，期望玄佑宮能為金門帶來更多福祉，他表示，忠義精神是我們追隨的目標，希望玄佑宮能夠凝聚更多善心與公益力量，讓金門的未來更美好。

對於李沃士遭判刑定讞一事，陳福海僅說，他是應邀率縣府團隊來參與地區宮廟的盛典，其他的事情，不便發表意見。