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高鐵左營站建案地層下陷 周圍道路陷落一米深

攝影中心／ 記者劉學聖／即時報導
高雄左營高鐵後站重劃區一處豪宅工地建案發生嚴重地層下陷，建案靠馬路一側的道路地基下陷約一米深，現場可見人行道變形，上頭的電燈桿也已經傾斜搖搖欲墜，工程人員用透地雷達查看災損狀況。記者劉學聖／攝影
高雄左營高鐵後站重劃區一處豪宅工地建案發生嚴重地層下陷，建案靠馬路一側的道路地基下陷約一米深，現場可見人行道變形，上頭的電燈桿也已經傾斜搖搖欲墜，工程人員用透地雷達查看災損狀況。記者劉學聖／攝影

高雄左營高鐵後站重劃區一處豪宅工地建案，發生嚴重地層下陷，建案靠馬路一側的道路地基下陷約一米深，現場可見人行道變形，上頭的電燈桿也已經傾斜搖搖欲墜，高雄市工務局派員到現場勘查，發現是工地連續壁施工不慎引起，現場還出動透地雷達探查災損情況，由於當地位於高鐵後站重要道路交通流量大，市府已經要求建商盡速處裡復原。

實際到現場查看，工地的工作人員已經用帆布將塌陷的位置遮擋住，但透過下陷的面積還是可以看到兩旁凹下的路面廣告牆以及電線杆傾斜，實際靠近可清晰見地磚隆起、電杆傾斜，建商連夜灌漿阻止下陷進一步擴大，目前塌陷情況已經趨緩。據了解，該建案位於站前南路、站前北路，屬於高鐵特區後站範圍，社區總戶數共783戶，左營高鐵特區因為距離台積電設廠的楠梓產業園區、高鐵左營站很近，也有新光三越左營店，商圈成熟、地段佳，加上又有 「左營高鐵科技之心」公辦都更案議題，許多建案正如火如荼進行，房價跟著水漲船高。

高雄左營高鐵後站重劃區一處豪宅工地建案發生嚴重地層下陷，建案靠馬路一側的道路地基下陷約一米深。記者劉學聖／攝影
高雄左營高鐵後站重劃區一處豪宅工地建案發生嚴重地層下陷，建案靠馬路一側的道路地基下陷約一米深。記者劉學聖／攝影
高雄左營高鐵後站重劃區一處豪宅工地建案發生嚴重地層下陷，建案靠馬路一側的道路地基下陷約一米深，現場可見人行道變形，上頭的電燈桿也已經傾斜搖搖欲墜。記者劉學聖／攝影
高雄左營高鐵後站重劃區一處豪宅工地建案發生嚴重地層下陷，建案靠馬路一側的道路地基下陷約一米深，現場可見人行道變形，上頭的電燈桿也已經傾斜搖搖欲墜。記者劉學聖／攝影

人行道 地層下陷 重劃區 高鐵 高雄市

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