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高鐵左營建案地層下陷「路面驚現坑洞」 工務局勒令停工

聯合報／ 記者宋原彰／高雄即時報導
高雄左營高鐵後站重劃區的一處預售屋建案昨晚發生地層下陷，建案周圍道路地基出現30公尺乘10公尺沈陷，無人員傷亡。記者劉學聖／攝影
高雄左營高鐵後站重劃區的一處預售屋建案昨晚發生地層下陷，建案周圍道路地基出現30公尺乘10公尺沈陷，無人員傷亡。記者劉學聖／攝影

高雄左營高鐵後站重劃區的一處預售屋建案昨晚發生地層下陷，建案周圍道路地基出現30公尺乘10公尺沈陷，無人員傷亡；工務局表示，事故原因是鄰站前南路側連續壁深10至12米處破損，承造人已緊急灌漿至深夜2點，現已勒令停工，副市長林欽榮要求市府啟動緊急應變機制，改善期間有專人留守。

昨晚有民眾路過工地外側，發現整片圍籬已嚴重下陷，路面有一大塊凹陷處，影片目前在社群媒體上瘋傳，有民眾表示目前工程正在挖地基，未蓋地上建物，否則後果會更嚴重，「那邊是重劃區、都是建商的土地，還沒住人」、「周邊的路邊停車格要小心喔」。警方表示目前未接獲傷亡報案。

據了解，該建案位於站前南路、站前北路，屬於高鐵特區後站範圍，社區總戶數共783戶，目前實價登錄總計有565筆，其中一戶今年9月曾創下左營區單價歷史新高，每坪達68萬元，均價43.3萬元，預計在2028年完工。

高雄市工務局建管處表示，該工地昨日下午2點發現鄰站前南路側連續壁深10至12米處有破損，造成鄰近路面約長寬約30公尺、10公尺的道路面積沈陷，承造人昨夜緊急灌漿至深夜2點，目前已無持續坍陷之情形。市府率員會同建築師公會、土木技師公會代表到場勘驗，經公會技師判斷下陷狀況已穩定，現場無人員傷亡。

工務局已立即要求承造人勒令停工並緊急施作連續壁外止水灌漿，預防二次災害和持續監測鄰近路面狀況，同步通知各民生管線單位進行管線檢視。副市長林欽榮表示，責成建管處啟動緊急應變機制，同時應於改善期間有專人留守。

高雄左營高鐵後站重劃區的一處預售屋建案昨晚發生地層下陷，建案周圍道路地基出現30公尺乘10公尺沈陷，無人員傷亡。記者劉學聖／攝影
高雄左營高鐵後站重劃區的一處預售屋建案昨晚發生地層下陷，建案周圍道路地基出現30公尺乘10公尺沈陷，無人員傷亡。記者劉學聖／攝影
高雄左營高鐵後站重劃區的一處預售屋建案昨晚發生地層下陷，建案周圍道路地基出現30公尺乘10公尺沈陷，無人員傷亡。記者劉學聖／攝影
高雄左營高鐵後站重劃區的一處預售屋建案昨晚發生地層下陷，建案周圍道路地基出現30公尺乘10公尺沈陷，無人員傷亡。記者劉學聖／攝影
高雄左營高鐵後站重劃區的一處預售屋建案昨晚發生地層下陷，建案周圍道路地基出現30公尺乘10公尺沈陷，無人員傷亡。記者劉學聖／攝影
高雄左營高鐵後站重劃區的一處預售屋建案昨晚發生地層下陷，建案周圍道路地基出現30公尺乘10公尺沈陷，無人員傷亡。記者劉學聖／攝影

林欽榮 重劃區 高鐵

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