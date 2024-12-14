鄉親鄉情／孿生姊妹無毒養蝦開餐廳

屏東縣高樹鄉雙胞胎姊妹陳怡樺、陳怡儒，姊姊怡樺台大漁業科學研究所畢業後回鄉接手泰國蝦產業，研發海水SPA潔淨技術，妹妹怡儒倫敦大學文創所碩士，認識農村無限可能，姊妹攜手，打造產地到餐桌零距離，今年獲屏東縣府金牌水產評鑑。

「父母親用泰國蝦養育我們，長大讓大眾認識泰國蝦！」33歲陳怡樺、陳怡儒，兩人個性大不同，姊姊研究所畢業後回鄉接手阿公、父親的泰國蝦養殖事業，研發獨家海水SPA潔淨技術；陳怡儒則是成大歷史系畢業，先工作一段時間，之後到英國倫敦大學攻讀文創所，英國求學，開啟對農村的不同想像，「原來農村也可以很時尚」。

2018年泰國蝦因食安問題滯銷，產業受波及。陳怡儒反思，家中泰國蝦品質佳，也有產銷履歷，但蝦餐廳卻用很便宜價格買，連飼料錢都不夠，決定產銷一條龍，自己開餐廳。

「餐廳籌備兩周就開張」，陳怡儒說，簽好租約，找到環境料理師努亞阿海納規畫菜單。2019年1月餐廳開業，原本想說會不會3個月就倒了，如今經營上軌道，沒有餐飲背景的她，邊做邊學，也考取中餐、西餐丙級證照。

高學歷在餐廳工作，陳怡儒坦言曾經不適應，被客人叫「小姐，我們要點菜」，變成「餐廳小姐」，自尊心受創，花一年調整，如今她認為，學歷是加分，重點在於「一技之長」，也到縣府農業大學上課。

陳怡儒說，家中也經營中藥行，結合中藥概念，「養蝦跟餐廳都是良心事業」謹慎對待，堅持無毒養殖，她也正籌備蝦場旁結合食魚教育，認識產地，也正籌組泰國蝦產銷班，為產業盡一份心。