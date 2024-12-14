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楠梓濱海聯外道路 南段2期開工

聯合報／ 記者宋原彰／高雄報導

高雄楠梓產業園區在中油高煉廠轉型和台積電進駐，聯外交通刻不容緩，濱海聯外道路（新台17線），北起橋頭南至左營，全長7.3公里，北段前年通車，南段第一期去年10月動工，第二期昨動工，預計2026年通車，行車距離將縮短2.6公里。

內政部長劉世芳、高雄市長陳其邁主持祈福儀式。劉世芳說，南段長期路型已定案，內政部核定經費補助，全段完成後可縮短橋頭至左營2.6公里車行距離，減少15分鐘行車時間，讓楠梓產業園區人流及物流運輸更便利，紓解原台17線3至5成交通量。

陳其邁說，新台17線全段北起橋頭區典昌路，南至左營區南門圓環，全長約7.3公里，路線涉及左營海軍基地戰備需求，多次與海軍協調後配合都市計畫變更，耗時近20年才有所突破，新台17線未來從中海路直接串連到南門，讓北高雄串聯梓官海線地區，縮短通車時間，也能紓解翠華路塞車問題。

工務局長楊欽富表示，南段第2期工程從中海路至必勝路，全長2.8公里，總經費9.96億元，中央挹注5.95億元，工程包括雙向6車道、人行環境、綠地建置和代拆代建軍方哨口，路廊會完整保留將士紀念塔、大氣海洋局、海軍故事館和廍後北極殿，留存歷史文物和尊重戰備需求，打造低碳綠道路，預計2026年年底通車。

劉世芳 海軍 陳其邁

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