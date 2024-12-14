高雄智慧停車 議員批狀況連連

高雄推動智慧停車系統遭民代批狀況連連，大昌路沿線人行道低位停車柱被質疑易絆倒行人，高雄高工立體停車場雖導入智慧化，卻無後照式車牌辨識，大型重機須倒退才能辨識或由人工開啟柵欄，智慧車格的行動支付造成長者不便。

高市交通局表示，智慧停車設備有自動偵測，設備異常或偵測有障礙物無法辨識車牌，廠商均會即時排除，目前設備已強化明識性、張貼反光貼紙和警示牌，夜間也有燈光照明；針對大型重機停車需求高的停車場，騎士可透過入口處對講機與服務鈴聯繫管理室，或開啟柵欄進入停車場。

交通局指出，高軟園區智慧車柱原先採用系統商繳費App，才會僅3家行動支付，已要求年底前換成原本11家行動支付，民眾對智慧車格反映皆正面。

交通局爭取前瞻計畫斥資5.9億元興建高雄高工立體停車場去年啟用，智慧化設備遭審計部查核發現，缺乏後照式車牌辨識，大型重機須「倒退嚕」才能辨識或人工開啟柵欄，市府今年3月已改善，但全市188場路外停車場，僅36場有後照式車牌辨識。

停車場員工私下透露，後照式車牌辨識仍有缺失，重機進場時，車身須傾斜才較易辨識；市議員張博洋說，智慧停車場應考量多元車種，交通局應要求業者調查該停車場重機停車需求，給重機騎士更便利服務。

高雄有4948個路邊智慧停車格，後年預計破萬個；智慧停車設備分高位攝影、停車柱及低位嵌入型，鳳山區崁入式設備日前鏡頭遭雜草樹葉遮擋，導致無法辨識，形同讓車主免費停車。

三民區大昌路智慧停車柱設在人行道上，記者直擊車柱高度約至成人膝蓋，不少習慣走在人行道邊緣民眾得繞過車柱，若走到柏油路面搭車，夜晚、雨天視線不佳，易被絆倒受傷。市議員白喬茵說，高雄多數人行環境不夠友善，建議智慧車柱應和周邊環境融為一體，如設在變電箱、路燈旁。

智慧停車格提供11家行動支付繳費方案，但市議員鄭孟洳發現高雄軟體園區智慧車格僅3種行動支付，讓長者、初次使用者不熟悉電子支付，據統計1999市民專線今年至9月有12案與智慧停車繳費有關。