137億元打造高雄橋科公設 預計2025年完工

政府投入137億元打造橋頭科學園區公共建設，工程預計2025年完工。南科管理局主秘官嘉明提到，橋科園區從不被看好到現在相當搶手，也顯現南台灣科技產業實力。

行政院南部聯合服務中心今天偕同內政部國土管理署南區都市基礎工程分署、國家科學及技術委員會南部科學園區管理局，以及高雄市政府經發局，共同說明橋科園區招商及整建進度。

官嘉明提到，橋科園區的建設期程縮短至3年，雖然在開發初期曾因有機農場、斷層帶及泥火山等挑戰，如今已從不被看好到搶手。今年南科管理局所轄園區產值有望突破新台幣2兆元，也顯現南台灣科技產業實力。

行政院南服中心執行長許乃文表示，國發會在10月底於南服中心設立國際人才服務及延攬中心南部服務據點，國發基金也籌劃南部辦公室，這些都有助橋科園區進駐廠商獲得資金與外國人才資源。

高雄市經發局招商處長陳杏怡表示，未來半導體投資的焦點將聚集高雄，半導體、AI產業都在高雄展現投資成果。以鴻海集團旗下的鴻華先進為例，電動巴士工廠選址於橋頭科學園區，目前建設進度順利，預計明年完工。

南服中心表示，橋頭科園區占地262公頃，園區聚焦半導體、航太、精準健康、產業創新和智慧機械5大產業，今年更核准全球電子零組件領導廠商國巨進駐，投資金額達200億元。橋科預計每年可創造600多億元產值，提供1.1萬個就業機會，目前有25家廠商進駐。