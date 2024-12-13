快訊

棒球／傳中職多隊探詢返台打球意願！ 林家正回應了

昔認當小三「什麼都試過」 關之琳突拍片喊：願為錯誤買單

大坵梅花鹿發情期多例傷人 連江縣府島上添急救箱

中央社／ 連江縣13日電

連江縣政府今天指出，大坵島近期發生數起梅花鹿撞傷遊客意外事件，產業發展處已添購急救箱並設置完畢，呼籲民眾於公鹿發情期上島時，應注意安全。

連江縣政府透過新聞資料強調，為提升遊客安全，產業發展處已完成急救箱添購，並放置於大坵島人流密集地點，如碼頭與販賣處等。箱內配備常用急救用品，如繃帶、消毒液、止血貼等，若民眾於島上遇突發狀況，可使用急救箱初步處理。

連江縣政府產業發展處漁牧科長曹明君今天跟中央社記者說，公鹿發情期約為每年10至12月，但發情期前後1個月，都有可能發生攻擊民眾狀況。呼籲此時民眾若欲至大坵島賞梅花鹿，請務必與鹿隻保持一定距離，並勿以食物逗弄鹿隻。

而連江縣議會今天進行預算三讀會，國民黨籍議員周瑞國於議場披露，今年已發生3起大坵島梅花鹿傷人事件，11日更造成新北市秀山國小參訪團學生受到鹿隻攻擊而受傷，手部縫5針，要求縣府應加強管理，預防遊客再度受傷。

連江縣長王忠銘回應指出，對於梅花鹿造成遊客受傷致歉，而秀山國小學生受傷後，北竿鄉長吳金平及產發處均第一時間慰問。且因遊客受傷原因多為特定公鹿以鹿角攻擊，故產發處會先將該公鹿的角噴漆，以警告旅客，後續再委請獸醫團隊，至島上剪除鹿角。

小學生 梅花鹿

延伸閱讀

NBA盃進入四強賽 公鹿應可順利奪冠

南竿莒光海運 議員曝票價差額用途有疑慮促改善

馬祖推冬季觀光 跳島打卡贈限量高粱酒

NBA／公鹿勝魔術晉4強 漢姆延續NBA盃不敗神話！

相關新聞

潮州春節市集爆棚 一般區攤位2025年1月登記抽籤

潮州春節市集每年都吸引大批遊客造訪，明年的特區攤位日前開標，保證金及總得標金額均創歷史新高，顯然攤商均看好市集熱度。不過...

獨／高雄智慧停車出糗又一例 大重機進停車場辨識得「倒退嚕」

高市交通局為改善三民區停車位不足問題，爭取前瞻計畫，連同統籌款共計5.9億元，興建高雄高工立體停車場，可停470輛汽車及...

獨／高市智慧停車設備不智慧！這款系統挨批易絆倒行人

高市交通局在全市建置智慧路邊停車系統，陸續傳出瑕疵現象，不僅崁入式系統易BUG，鏡頭被雜草遮擋無法開單，設在大昌路沿線人...

台東、金門包機直航明年3月起飛 雙邊交流互惠共好

台東縣政府今天宣布，首架「東金直航」台東包機將於明年3月17日啟航，可乘載183名遊客從金門起飛到台東，同日台東也有18...

3處免費借救生衣 近萬人次

政府鼓勵民眾親近海洋，海域遊憩安全也成為重要政策。海委會今年率先在高雄旗津、基隆大武崙及台東杉原灣，設立3處海域免費救生...

高雄iBus+難查輕軌 挨批不便民

「高雄iBus」公車到站資訊App推出逾10年，下載逾10萬次，明年中舊款將下架，但今年9月9日上線的新版「高雄iBus...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。