大坵梅花鹿發情期多例傷人 連江縣府島上添急救箱

連江縣政府今天指出，大坵島近期發生數起梅花鹿撞傷遊客意外事件，產業發展處已添購急救箱並設置完畢，呼籲民眾於公鹿發情期上島時，應注意安全。

連江縣政府透過新聞資料強調，為提升遊客安全，產業發展處已完成急救箱添購，並放置於大坵島人流密集地點，如碼頭與販賣處等。箱內配備常用急救用品，如繃帶、消毒液、止血貼等，若民眾於島上遇突發狀況，可使用急救箱初步處理。

連江縣政府產業發展處漁牧科長曹明君今天跟中央社記者說，公鹿發情期約為每年10至12月，但發情期前後1個月，都有可能發生攻擊民眾狀況。呼籲此時民眾若欲至大坵島賞梅花鹿，請務必與鹿隻保持一定距離，並勿以食物逗弄鹿隻。

而連江縣議會今天進行預算三讀會，國民黨籍議員周瑞國於議場披露，今年已發生3起大坵島梅花鹿傷人事件，11日更造成新北市秀山國小參訪團學生受到鹿隻攻擊而受傷，手部縫5針，要求縣府應加強管理，預防遊客再度受傷。

連江縣長王忠銘回應指出，對於梅花鹿造成遊客受傷致歉，而秀山國小學生受傷後，北竿鄉長吳金平及產發處均第一時間慰問。且因遊客受傷原因多為特定公鹿以鹿角攻擊，故產發處會先將該公鹿的角噴漆，以警告旅客，後續再委請獸醫團隊，至島上剪除鹿角。