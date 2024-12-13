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潮州春節市集爆棚 一般區攤位2025年1月登記抽籤

聯合報／ 記者潘奕言／屏東即時報導
潮州春節市集每年都吸引大批遊客造訪，明年一般區攤位採抽籤制，1月8日至10日開放登記。圖／潮州鎮公所提供
潮州春節市集每年都吸引大批遊客造訪，明年一般區攤位採抽籤制，1月8日至10日開放登記。圖／潮州鎮公所提供

潮州春節市集每年都吸引大批遊客造訪，明年的特區攤位日前開標，保證金及總得標金額均創歷史新高，顯然攤商均看好市集熱度。不過仍有許多攤商未得標，潮州鎮公所表示，還有363個一般區攤位採抽籤制，明年1月8日至10日開放登記。

今年潮州市集吸引超過30萬人次造訪，人氣爆棚；明年市集從除夕夜到大年初四一連舉辦5天，包括清水南路、華興路、愛河路、民生路等路段均設攤位，鎮公所預估可吸引33萬人次。

日前鎮公所進行明年市集47格的特區攤位開標，特區格位是市集頭尾，或是路口等最黃金的節點，每年都吸引來自全國各地的攤商搶標，今年也不例外。最終結果押標保證金共1131萬元，比去年增加988%；得標總金額453萬9782元，比去年增加33.6%，均創新高。

不少未得標攤商感到失望，公所主秘王建元表示，除了特區攤位外，還有363個一般區攤位，將於明年1月8日至10日開放登記，並於1月15日公開抽籤。其中有121個潮州籍攤商保障席位，其他242個開放給外地攤商，歡迎全台各地攤商一同前來共襄盛舉。

王建元說，年節期間潮州除了春節市集外，也有系列活動，歡迎民眾一起到潮州日式文化園區、鐵道文化園區、潮好玩幸福村等地遊玩走春。

潮州春節市集每年都吸引大批遊客造訪，明年一般區攤位採抽籤制，1月8日至10日開放登記。圖／潮州鎮公所提供
潮州春節市集每年都吸引大批遊客造訪，明年一般區攤位採抽籤制，1月8日至10日開放登記。圖／潮州鎮公所提供
潮州春節市集每年都吸引大批遊客造訪，明年一般區攤位採抽籤制，1月8日至10日開放登記。圖／潮州鎮公所提供
潮州春節市集每年都吸引大批遊客造訪，明年一般區攤位採抽籤制，1月8日至10日開放登記。圖／潮州鎮公所提供

攤商 春節 除夕夜

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