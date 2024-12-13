快訊

棒球／傳中職多隊探詢返台打球意願！ 林家正回應了

昔認當小三「什麼都試過」 關之琳突拍片喊：願為錯誤買單

金門古蹟蔡厝蔡氏家廟23日修復落成 辦拭餅文化節

中央社／ 金門13日電

金門縣定古蹟蔡厝蔡氏家廟修復工程民國111年7月動土，縣府文化局將於23日舉辦落成典禮，並舉辦「蔡復一拭餅文化節」。工程針對屋頂裝飾及棟架修復，呈現昔日戰地歲月。

金門縣定古蹟蔡厝蔡氏家廟修復工程111年7月5日舉行開工動土儀式，修復經費達新台幣2000多萬元，並於10月完工，這次修復工程針對屋頂裝飾及棟架有較多著墨。

屋脊有彩繪磁磚及泥塑剪黏裝飾，其中彩繪磁磚是60年代修建痕跡，門廊綠釉筒瓦維持原貌。正殿及門廊因蟲蟻危害原於60年代用水泥砂漿包覆木柱，這次工程也恢復原木柱樣貌。側廳因軍方駐紮上漆的格柵、門扇也跟著修復。外觀「反共抗俄」國軍駐紮標語依然保留，與牆上彈孔呈現戰地時期故事。

金門縣文化局今天指出，蔡厝蔡氏家廟源於宋代，於晚明萬曆、天啟年間出了一位政壇與文壇知名子弟蔡復一，他逝世後皇帝追諡兵部尚書，賜祭葬，謚號「清憲」，族人用來祭祀的「蔡復一畫像」，經學者專家證實是目前台灣、澎湖、金門、馬祖等地所見，年代最早，且品秩位階極高的明代祖先畫像，並獲文化部指定為國家重要古物。蔡厝蔡氏家廟是蔡復一族人在金門唯一家廟，也是宗族人最大精神寄託。

此外，蔡復一配偶因體恤公務繁重，廢寢忘食而發明拭餅，文化局為能推廣這項傳統飲食文化，在這次修復工程落成典禮合併辦理首屆「蔡復一拭餅文化節」活動，選在23日上午10時舉辦，現場將由縣長贈匾，並協請「社團法人金門縣蔡厝西堡蔡氏宗親會」共同辦理「蔡復一拭餅文化節」，準備金門傳統拭餅菜餚，安排現場進行拭餅品嚐與體驗，日後輔導為蔡厝社區特色，打響地方品牌。

文化局長呂坤和表示，蔡氏家族每年祭拜「蔡復一畫像」時間共有2次，第一次是「冬至」祭祖時，第2次是農曆10月初四為蔡復一忌日，目前修復後的國家重要古物「蔡復一畫像」已由縣府借展10年，並由文化局策劃「蔡復一畫像」前世今生典藏展，陳展於沙美歷史民俗博物館，位於太武山下的蔡厝是其出生故鄉，更為太武山豆腐古道起點，未來文化局將協助蔡厝社區每年辦理「蔡復一拭餅文化節」，落實縣長陳福海打造文化品牌政策。

文化局 金門

延伸閱讀

金門前縣長李沃士收賄案定讞啟動防逃 明出席宮廟安座引關注

金門全境取景「不如海邊吹吹風」明首播 推動觀光熱潮

距廈門超近...啟動防逃！金門前縣長李沃士收賄百萬判7年半定讞

台東、金門包機直航明年3月起飛 雙邊交流互惠共好

相關新聞

潮州春節市集爆棚 一般區攤位2025年1月登記抽籤

潮州春節市集每年都吸引大批遊客造訪，明年的特區攤位日前開標，保證金及總得標金額均創歷史新高，顯然攤商均看好市集熱度。不過...

獨／高雄智慧停車出糗又一例 大重機進停車場辨識得「倒退嚕」

高市交通局為改善三民區停車位不足問題，爭取前瞻計畫，連同統籌款共計5.9億元，興建高雄高工立體停車場，可停470輛汽車及...

獨／高市智慧停車設備不智慧！這款系統挨批易絆倒行人

高市交通局在全市建置智慧路邊停車系統，陸續傳出瑕疵現象，不僅崁入式系統易BUG，鏡頭被雜草遮擋無法開單，設在大昌路沿線人...

台東、金門包機直航明年3月起飛 雙邊交流互惠共好

台東縣政府今天宣布，首架「東金直航」台東包機將於明年3月17日啟航，可乘載183名遊客從金門起飛到台東，同日台東也有18...

3處免費借救生衣 近萬人次

政府鼓勵民眾親近海洋，海域遊憩安全也成為重要政策。海委會今年率先在高雄旗津、基隆大武崙及台東杉原灣，設立3處海域免費救生...

高雄iBus+難查輕軌 挨批不便民

「高雄iBus」公車到站資訊App推出逾10年，下載逾10萬次，明年中舊款將下架，但今年9月9日上線的新版「高雄iBus...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。