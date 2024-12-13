屏東首支高級救護隊揭牌 增急救效率助存活率

屏東市人口居屏東縣鄉鎮市之首，緊急救護案件也居屏北地區之冠。屏東縣政府消防局在屏東市成立首支高級救護隊、今天揭牌。未來可望提升到院前急救效率，增加存活率。

屏東縣長周春米接受媒體聯訪表示，高級救護隊正式成立，在救護車內能針對須急救患者即刻提供救助，搶救黃金時間。考量屏東地形狹長，屏東、屏二分隊救護量非常重，先在屏北地區成立，希望高救隊加入能分擔負荷。透過高救隊專業能力，能在到院前黃金時刻搶救；也透過醫療院所指導有更專業技術，讓鄉親生命得到更佳保障。

屏東縣去年緊急救護急救成功率20.67%，為全國倒數第2。屏東縣消防局副局長鄭建德表示，希望成立高救隊後，能將急救成功率拉到25%至30%。目前縣內有40多名高級救護員，36個分隊中僅19個分隊有高急救護員。由於受訓期須10個月，並要經過考試認證，要達到每個分隊皆有高級救護員尚須一段時間。

高救隊小隊長黃志然表示，心臟停止後4分鐘大腦就開始損傷，因此能在病人心臟停止後4分鐘內進行心肺復甦術（CPR）、8分鐘內進行高級心臟救命術（ACLS），有助於病患存活率和癒後；高級救護隊成立目的，就是希望每次救護出勤都有1名高級救護技術員，可在8分鐘內到達急救現場並完成ACLS，讓危急病人有機會延續生命並恢復健康。

黃志然強調，「生命之鏈」每一環都不能斷，患者如果沒有意識及呼吸，第一時間接觸者施救相當重要。鼓勵民眾勇敢施行CPR，電話求救後勤指中心會給予語音指令，勿因擔憂壓斷肋骨而不敢施救。到院前救護若沒作好，到院後也很難成功，先救回性命才能考量後續治療。

消防局表示，屏東市是縣內人口最多的鄉鎮市，屏北區域也是緊急救護案件數最高地區。在屏東市成立全縣第1支高級救護隊，民眾發生緊急嚴重意外、且有生命危險時，採雙軌派遣模式，同時派遣高級救護隊救護車以及屏北區域現有消防分隊救護車，讓急救現場至少有4名救護人力可共同處理病患。

消防局指出，這樣的增援方式能讓高級救護技術員提早在急救現場，依醫療流程對病人實施氣管內插管、或給予急救藥物等，進行本應在急診室才能做的進階醫療處置，增加急救效率。