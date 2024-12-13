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獨／高雄智慧停車出糗又一例 大重機進停車場辨識得「倒退嚕」

聯合報／ 記者石秀華宋原彰／高雄即時報導
高市交通局為改善三民區停車位不足問題，爭取前瞻計畫，連同統籌款共計5.9億元，興建高雄高工立體停車場，可停470輛汽車及171輛機車。記者石秀華／攝影
高市交通局為改善三民區停車位不足問題，爭取前瞻計畫，連同統籌款共計5.9億元，興建高雄高工立體停車場，可停470輛汽車及171輛機車。記者石秀華／攝影

高市交通局為改善三民區停車位不足問題，爭取前瞻計畫，連同統籌款共計5.9億元，興建高雄高工立體停車場，可停470輛汽車及171輛機車，並導入智慧化設備，但審計處去年9月查核發現，車牌辨識系統無「後照式車牌辨識功能」，大重機須倒退嚕才能辨識或人工開啟柵欄進場。

此外，全市188場路外停車場，僅36場有後照式車牌辨識功能，審計處去年10月函請交通局改善，雄工停車場今年3月才完成後照式車牌辨識系統，另約20處合約屆期的路外停車場，至今年6月換約才要求設置，推進緩慢。

對於新建停車場興建之初以及路外停車場半數無後照式車牌辨識功能，遭審計處查核缺失，迄今改善情況，市府交通局仍一再規避媒體相關提問，不論是媒體聯絡人或相關承辦人、發言人，均以「長官決議此問題不予回應」拒絕答覆。

雖市府交通局聲稱已完成設置後照式車牌辨識系統，但記者詢問高雄高工立體停車場的員工，「是否重機現在進場車牌已能直接辨識」，沒料，員工好意提醒，如果紅牌或黃牌重機騎士進場時，車身辨識掃描時，角度可以再斜一點點較易辨識，若車牌無法辨識成功，可向服務中心反應。

市議員張博洋表示，智慧停車場設置應考量更多元的車種，前照式車牌辨識功能雖可辨識多數車種，但是重型機車的車牌是在後方，可要求業者調查該停車場的重機停停車需求，給予重機使用者更便利的停車服務。

高市交通局興建高雄高工立體停車場，可停470輛汽車及171輛機車，導入智慧設備，但卻被審計處發現，停車場車牌辨識系統無「後照式車牌辨識功能」，大重機車主須倒車辨識或人工開啟柵欄才能進場。記者石秀華／攝影
高市交通局興建高雄高工立體停車場，可停470輛汽車及171輛機車，導入智慧設備，但卻被審計處發現，停車場車牌辨識系統無「後照式車牌辨識功能」，大重機車主須倒車辨識或人工開啟柵欄才能進場。記者石秀華／攝影
高市交通局興建高雄高工立體停車場，導入智慧化設備，但審計處去年9月查核發現，車牌辨識系統無「後照式車牌辨識功能」，重機車得倒退嚕才能辨識或人工開啟柵欄進場。記者石秀華／攝影
高市交通局興建高雄高工立體停車場，導入智慧化設備，但審計處去年9月查核發現，車牌辨識系統無「後照式車牌辨識功能」，重機車得倒退嚕才能辨識或人工開啟柵欄進場。記者石秀華／攝影
高市交通局為改善三民區停車位不足問題，爭取前瞻計畫，連同統籌款共計5.9億元，興建高雄高工立體停車場，可停470輛汽車及171輛機車。記者石秀華／攝影
高市交通局為改善三民區停車位不足問題，爭取前瞻計畫，連同統籌款共計5.9億元，興建高雄高工立體停車場，可停470輛汽車及171輛機車。記者石秀華／攝影
高市交通局興建高雄高工立體停車場，可停470輛汽車及171輛機車，導入智慧設備，但卻被審計處發現，停車場車牌辨識系統無「後照式車牌辨識功能」，大重機車主須倒車辨識或人工開啟柵欄才能進場。記者石秀華／攝影
高市交通局興建高雄高工立體停車場，可停470輛汽車及171輛機車，導入智慧設備，但卻被審計處發現，停車場車牌辨識系統無「後照式車牌辨識功能」，大重機車主須倒車辨識或人工開啟柵欄才能進場。記者石秀華／攝影

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