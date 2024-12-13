獨／高市智慧停車設備不智慧！這款系統挨批易絆倒行人

高市交通局在全市建置智慧路邊停車系統，陸續傳出瑕疵現象，不僅崁入式系統易BUG，鏡頭被雜草遮擋無法開單，設在大昌路沿線人行道上尚未啟用的低位停車柱被網友質疑易絆倒行人，智慧停車一點也不智慧；民代認為公設應對人行環境更友善。

對於智慧路邊停車系統相繼出現的瑕疵問題，市府交通局規避相關問題的回覆；但內部人員私下認為智慧車柱位在人行道外側，且體積不小，應不至於有絆倒疑慮，否認有危險事實。

高市智慧停車設備分為立柱的低位、停車柱、高位等三種型式，另有地面崁入式設備，陸續建置啟用後，出現不少問題，其中崁入式停車系統，容易出現BUG外，位於鳳山區的停車格設備，鏡頭還被路邊雜草樹葉遮擋，開不出單，形同讓車主免費停車。

此外，智慧停車柱也有不少高雄市民反映，市府清楚公告智慧車柱前5分鐘免費，但有駕駛短暫臨停，一次就得繳半小時費用，讓民代批評，背離智慧停車精準原意。

另有，網友指位於大昌路的低位智慧停車設備，直接立在人行道，若路過行人僅注意5公尺以外的事物，很容易未留意到這矮的設備，容易被絆倒；網友質疑「難道被絆倒再來申請國賠」。

記者前往大昌路現場直擊，設立在人行道上的停車設備高度約僅到成人的膝蓋處，外觀是黑色圓柱立體，另一面還張貼「建置中，尚未啟用」告示，低未停車柱雖靠近停車格位，但習慣走邊緣的民眾，得繞過停車柱行走，若臨時要從人行道走下路面叫計程車，一不注意或夜晚、雨天視線不佳，易被絆倒受傷。

一名賓士車高姓車主表示，因人的視線往前方看，走過低位智慧停車設備旁邊的確不易注意，若遇到下雨天，視線模糊時，更要小心，對步行緩慢的老人家來說，在人行道架設這類設備很危險。

市議員白喬茵表示，在平坦寬闊的人行道設置柱體式、地磁式的停車柱沒有太大的問題，但現階段高雄多數人行環境的不夠友善成熟，民眾走在狹窄、補丁多、凹凸不平的道路，還要遇到各種障礙物，只會更加反感；她認為市府應該思考讓設施和周邊環境融為一體，例如設置在變電箱、路燈旁，甚至藉此設置更多人行道柵欄。