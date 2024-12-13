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台東、金門包機直航明年3月起飛 雙邊交流互惠共好

聯合報／ 記者尤聰光／台東即時報導
台東縣政府今天宣布，首架「東金直航」台東包機將於明年3月17日啟航，可乘載183名遊客從金門起飛到台東，同日台東也有183名鄉親可直飛金門旅遊。記者尤聰光／攝影
台東縣政府今天宣布，首架「東金直航」台東包機將於明年3月17日啟航，可乘載183名遊客從金門起飛到台東，同日台東也有183名鄉親可直飛金門旅遊。記者尤聰光／攝影

台東縣政府今天宣布，首架「東金直航」台東包機將於明年3月17日啟航，可乘載183名遊客從金門起飛到台東，同日台東也有183名鄉親可直飛金門旅遊；縣府表示，「東金直航包機」有利雙方經濟、觀光產業發展，期許未來有機會發展更多航班、方便鄉親旅遊，也讓台東、金門的交流更為密切。

交通及觀光發展處長卜敏正表示，台東和金門兩地歷來交流密切，金門縣府去年為協助推廣台東釋迦，以金門高粱與台東鳳梨釋迦交換行銷，獲地方一致好評；金門縣府今年四月並將行駛於大小金門間的「太武輪」，以台東好米交換贈與綠島，支持台東離島交通船。

縣府為推動城市旅遊，日前與華府集團合作，先後拜訪立榮航空及金門縣政府，促成「東金直航」包機順利起飛，首航將於明年3月17日往返台東、金門，3月20日第二架次往返，除大大方便兩地居民旅行，也促進雙方經濟與產業互利發展,亦讓兩地交流更加緊密。

卜敏正說，這次推動台東、金門包機航線，不僅雙方居民有更便捷旅行選擇，也為觀光業迎來新契機。金門旅客將免去舟車勞領、輕鬆抵達台東，感受台東豐富的自然景觀與部落文化、享受溫泉療癒、品嘗特色美食和農產品。同時，台東縣民也能利用這條航線輕鬆造訪金門，體驗金門深厚的歷史背景與獨特戰地文化。

交觀處表示，這次東金包機成功啟航後，航空公司、地勤單位及兩地旅遊機構將更熟悉操作模式，不僅有助未來持續推兩地包機，若具市場規模、航空運力，將持續鼓勵各航空公司推動兩地航班，為台東、金門創造更多的商機與發展潛力。

台東 金門 鳳梨釋迦

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