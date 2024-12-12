走了黃色小鴨換軟萌「吉伊卡哇」登場 2025高雄燈會主角曝光

高雄今年「冬日遊樂園」高雄燈會活動，迎來黃色小鴨掀起風暴，2025年「主角」將由哪個IP降臨愛河灣？市長陳其邁今晚在臉書宣布，將由最軟萌、又小又可愛的「吉伊卡哇（Chiikawa）」上場。

陳其邁在臉書表示，明年1月25日至2月16日，「2025 Kaohsiung Wonderland 冬日遊樂園」展演主題，特別邀請來自日本的「吉伊卡哇」，歡迎大家燈會期間再度體驗高雄冬日的觀光魅力。

高雄市觀光局今晚表示，今年初「黃色小鴨」回歸高雄，全台民眾看見高雄10年來的城市蛻變，2025年特別邀請「吉伊卡哇」於愛河灣盛大登場，搭配冬日遊樂園及周邊系列活動，預期將再掀熱潮，超越今年初的黃色小鴨，讓大家再次驚豔高雄的城市活力。

吉伊卡哇不只是療癒和可愛，他們努力生活的日常更讓人感同身受。市府表示，這次選定「吉伊卡哇（Chiikawa）」做2025高雄燈會IP，並傳達「微幸福的生活感」，恰好為高市府近年在城市轉型的努力做最好的註解。