小港停車地當休閒場 髒亂嚇跑人

高雄市交通局把位於大坪頂一處閒置停車用地，簡單綠美化供民眾休閒。但民眾投訴環境髒亂、雜草叢生，「誰敢帶孩子來」？而且颱風期間積淹水，讓人擔心成為病媒蚊孳生源。民代指市府應加強養護、清潔，才不會淪為養蚊子場所，浪費經費。

交通局說明，這處土地每3個月會由外包廠商修剪樹木、雜草，如臨時反映環境髒亂，也會派人整理。日前因颱風影響，導致場域內有斷枝、雜草、土壤覆蓋步道，均已委請廠商清除，居民期待公園化部分，則將與公園處研議。

小港區高坪八路與高坪九街口一處約1800平方公尺的停車用地，暫無開闢停車場需求，交通局2009年向環保局申請經費種植大葉欖仁等樹木，並設U字型步道，供民眾散步休閒。但居民反映，現地雜草叢生，野草長到成人的大腿高，草叢布滿蜘蛛網，落葉堆積，看起來像荒郊野外，「大人都不想進去了，誰還敢帶孩子來」。當地停車場需求不強，但缺親子休閒空間，希望最好闢成公園。

市議員曾麗燕指交通局管轄的這處地，環境髒、雜草叢生，颱風期間更淹水，大家擔心成為病媒蚊孳生源。市府將閒置土地綠美化成休閒空間，卻因養護不足導致環境髒亂，美意反倒成了浪費經費，市府應該應加強清理，避免衍生登革熱疫情。