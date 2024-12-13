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高雄iBus+難查輕軌 挨批不便民

聯合報／ 記者宋原彰／高雄報導

「高雄iBus」公車到站資訊App推出逾10年，下載逾10萬次，明年中舊款將下架，但今年9月9日上線的新版「高雄iBus+」，下載量僅3萬，議員擔心兩者無法對接，且iBus+未提供輕軌、捷運站點資訊，不甚便民。

交通局指高雄iBus+尚處於試用階段，會廣搜民意持續修正，並深入機構與學校等，舉辦教學與推廣活動，加強宣導。此外，這是公車動態資訊系統的服務，舊版會提供輕軌資訊是因為民眾初期使用輕軌需要，但現在輕軌已成圓快一年了。

新改版的高雄iBus+提供公車動態、天氣、車流數據，也能設定到站提醒、規畫路線，「友善版」更提供身障、年長者登記低地板公車、公車式小黃和語音輸入功能；不過有民眾發現，新版無法查高鐵、台鐵、輪船、YouBike、共享機車等資訊，需點選「外部連結」再到各網頁查詢。「旅程規畫」功能也不似高捷「V高雄」App，能提供所有捷運、輕軌站乘車時間。

有民眾更反映，下載高雄iBus+後「一直顯示轉圈圈圖示」，更新時間長，「常用站牌」功能，只能逐一增加站牌，無法在通勤路線一次設定到位。

議員張博洋認為，新版App刪除輕軌查詢功能，民眾需另外下載其他App，是「退步」作法。也建議交通局啟動推播通知機制，讓民眾順利移轉新版；議員方信淵則說，高雄iBus+相較舊版，下載量仍過低，多數使用者恐因不知道改版訊息無法對接，市府應加強宣傳。

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