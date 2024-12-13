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3處免費借救生衣 近萬人次

聯合報／ 記者王勇超／高雄報導

政府鼓勵民眾親近海洋，海域遊憩安全也成為重要政策。海委會今年率先在高雄旗津、基隆大武崙及台東杉原灣，設立3處海域免費救生衣借用站，截至上月，3站點救生衣借用均高達近萬人次，基隆大武崙海域更揮別去年發生1日3起溺斃案件，今年達到零溺斃成果。

海委會表示，除分區陸續成立海巡志工，今年與社團法人中華民國常不輕協會合作，結合地方政府建構海域遊憩安全鐵三角，在海域遊憩熱區建置救生衣借用站、培訓安全志工、推廣自救防溺課程，與海安宣導等多項安全措施。

海委會主任委員管碧玲說，海委會將持續在各海域遊憩熱區布局救生設備建置及管理措施，透過海洋安全教育，培養民眾海安意識，常不輕協會致力於確保水上活動安全、海域遊憩安全意識的推廣，與海委會守護民眾海域遊憩安全理念一致。

海委會說，去年建立「GoOcean 海洋遊憩風險資訊平台」App系統，讓民眾可隨時掌握所處海域風險資訊及活動級別建議。

為協助地方政府強化海域救生及救難能量，海委會補助地方建立安全巡查員、告示牌、安全宣導等設施。今年首次引進AI人工智慧辨識系統，建立智慧海灘管理，即時掌握場域人流、活動態樣、離岸流位置、溺水警報等資訊，提升海域遊憩安全邁入資訊智慧化。

基隆 海委會 風險

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