2025高雄冬日遊樂園 吉伊卡哇降臨愛河灣

高雄市政府今天宣布，「2025 Kaohsiung Wonderland 冬日遊樂園」於明年1月25日至2月16日在愛河灣登場，最軟萌可愛的「吉伊卡哇（Chiikawa）」將降臨高雄，歡迎民眾燈會期間造訪。

高雄市政府今天在臉書（Facebook）表示，高雄今年初以「黃色小鴨」為主題辦理「2024 KaohsiungWonderland 冬日遊樂園」高雄燈會活動，引發全台矚目的黃色風潮後，各界紛紛期待2025年高市府會選擇哪個IP再現高雄愛河灣。

高雄市政府宣布「2025 Kaohsiung Wonderland 冬日遊樂園」展演主題，將由最軟萌、又小又可愛的「吉伊卡哇（Chiikawa）」降臨高雄；活動在明年1月25日至2月16日於愛河灣盛大登場，將規劃吉伊卡哇主展區，搭配冬日遊樂園及周邊系列活動。

高雄市長陳其邁也轉貼高市府臉書貼文，陳其邁表示，高雄市今年獲得「年度卓越城市獎」及再次蟬聯「永續幸福城市第一」，這份殊榮不僅是對市府團隊施政努力的肯定，也是對高雄打拚的褒獎。

陳其邁表示，市府今年初邀請「黃色小鴨」到愛河灣展出，讓全台民眾看見高雄10年來的城市蛻變，在市民朋友的共同打拚下，城市風貌已截然不同。2025年特別邀請「吉伊卡哇」於愛河灣盛大登場，相信活動內容會超越今年初的黃色小鴨，再次驚豔大眾。

高市府表示，「吉伊卡哇（Chiikawa）」傳遞面對生活壓力仍要繼續往前，進而獲得「努力後的成就感」，讓粉絲在疲憊中找到一絲溫暖與希望。這次市府擇定「吉伊卡哇（Chiikawa）」做為2025高雄燈會IP，並傳達「微幸福的生活感」，恰好為高市府近年在城市轉型的努力做最好的註解。