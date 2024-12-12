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南竿莒光海運 議員曝票價差額用途有疑慮促改善

中央社／ 連江縣12日電

南竿莒光間海運航線票價收入成府會焦點。有議員今天指出，全票與居民票差額新台幣50元應繳入縣庫，不應做為連江航線支付廠商的操作費經費來源，要求改善。

連江縣議會第8屆第4次定期大會今天舉行連江縣政府交通旅遊局與所屬單位預算審查。國民黨連江縣議員周瑞國指出，南竿、莒光間海運航線為補助航線，由縣府所屬連江航業有限公司對外招標執行，連江縣議會曾決議單程全票250元，與縣民票200元間的50元差額，應繳回至縣庫。

連江航業有限公司董事長朱秀平回答時指出，因需支付廠商操作費，與廠商間簽訂合約時，以過去3年的平均旅客數，精算出差額，並從給廠商的操作費中直接扣除，此舉可減少連江航運支出成本。

國民黨連江縣議員陳玉發隨即表示，當時議會決議票價差額應全數進入縣庫，連江航業不應該直接扣除，未能揪出此帳目有疑慮是身為議員的失職。

朱秀平指出，與廠商合約為2年1簽，目前合約於明年底到期。預計於明年初啟動新合約準備程序時，將調整票價差額計算與收入認列方式。

最後連江縣議會決議，後年起南竿、莒光航線與航商合約中，全票與居民票的票價差額50元將作為收入，全數歸入縣庫。

陳玉發會後告訴中央社記者，他並非懷疑圖利廠商，而是當年議會決議非設籍旅客票價時，目的就是希望差額費用能收回至縣庫或挹注觀光推廣，或有更多元運用，而不是當作支付廠商操作費的資金來源，明顯不符使用名目。

票價 航線 議員

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