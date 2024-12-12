馬祖推冬季觀光 跳島打卡贈限量高粱酒

馬祖高雄航線延至明年元月2日，連江縣府看準相關商機，推出淡季促銷活動，民眾完成跳島打卡任務，即可得到限量馬祖高粱酒。

連江縣政府交通旅遊局今天發布新聞稿指出，13日起推出冬季獎勵行銷推廣活動「跟風趣馬祖」，年滿18歲非設籍連江縣民眾，憑來馬祖的機票或船票，並遊覽2個以上不同島嶼，與景點合影且上傳社交平台，標註指定關鍵字，即可至指定地點兌換馬祖限量高粱酒1瓶，送完為止。

交旅局透過新聞稿表示，馬祖高粱酒為重要在地文化，跳島打卡鼓勵民眾體驗馬祖冬日風情，並分享旅遊體驗，進一步提升馬祖在旅遊市場能見度，促進觀光產業永續發展。

而連江縣民每年「小確幸」的春節家戶購酒，則自16日起至12月31日止開放認購。馬祖酒廠實業股份有限公司總經理劉九銘透過新聞稿指出，114年縣民專用酒設計凸顯節慶喜氣，酒液持續選用口感甘醇的陳年高粱酒，兼具收藏與陳放價值，並讓鄉親能品嘗到頂級佳釀。

配售對象為年滿20歲且設籍連江縣滿6個月以上縣民，以戶為單位，每戶配售「0.6公升47度2025福蛇送喜馬祖高粱酒三年陳高」、「0.6公升45度2025福蛇送喜馬祖高粱酒三年東引陳高」各1打。單戶設籍人數滿6人可加購各1打，11人則可加購各2打，以此類推。

南竿李姓特產行業者告訴中央社記者，依據往年經驗，龍年以外的配酒零售狀況相對普通，預估蛇年配酒每瓶市價應落在550元左右。

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