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台灣飲食業奧斯卡獎揭曉 金門良金牧場獲「食創獎」一星獎

聯合報／ 記者蔡家蓁／金門即時報導
「食創獎」日前舉行頒獎典禮，來自金門的良金牧場，憑藉酒糟飼養金門牛的環保創新模式，榮獲「企業永續創新類」一星獎，總經理許金城（右）赴台領獎。圖／良金牧場提供
「食創獎」日前舉行頒獎典禮，來自金門的良金牧場，憑藉酒糟飼養金門牛的環保創新模式，榮獲「企業永續創新類」一星獎，總經理許金城（右）赴台領獎。圖／良金牧場提供

擁有「台灣飲食產業奧斯卡獎」美譽，全台唯一相當具權威性的飲食產業創新專業評鑑的「食創獎」日前舉行頒獎典禮，揭曉多個飲食產業創新獎項，來自金門的良金牧場，憑藉酒糟飼養金門牛的環保創新模式，榮獲「企業永續創新類」一星獎。

良金牧場致力於推動永續發展，以創新方式善用高粱酒釀造過程中的酒糟廢棄物，作為金門牛的飼料，不僅解決了廢棄物處理問題，還大幅減少了碳足跡，展現了環境保護與美味兼具的理念；牧場採用「牧場到餐桌」的一條龍服務模式，從飼養到食品加工皆保持高品質與新鮮度，為消費者提供健康安全的產品，同時推動環境永續。

良金牧場總經理許金城表示，此次獲獎是對企業多年努力的肯定，他指出，金門以高粱酒聞名，卻也因酒糟廢棄物面臨環保挑戰。良金牧場的核心理念是將這些廢棄資源轉化為飼料，打造具有永續價值的產業模式；未來公司將繼續探索食品產業創新的可能性，並針對消費者需求研發更多兼具環保與美味的產品，為飲食文化與永續發展注入新的能量。

本屆「食創獎」評審團指出，許多參賽作品展示了減碳創意與創新技術，特別是植物基產品與使用在地食材的趨勢，不僅響應全球減碳潮流，也提升了傳統食品的現代價值。評審團主席、食品工業發展研究所所長廖啓成提到，今年的報名產品中，還有業者以工業化方式創新傳統美食生產技術，讓消費者能方便享用家鄉的滋味。

良金牧場總經理許金城在獲獎致詞時表示，此次獲獎是對企業多年努力的肯定，未來公司將繼續探索食品產業創新的可能性。圖／良金牧場提供
良金牧場總經理許金城在獲獎致詞時表示，此次獲獎是對企業多年努力的肯定，未來公司將繼續探索食品產業創新的可能性。圖／良金牧場提供

永續 牧場 金門

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