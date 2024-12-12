史瓦帝尼學童訪參訪高雄 唱「台灣尚勇」感謝台人愛心

由慧禮法師成立的國際人道救援組織「ACC阿彌陀佛關懷中心」，目前在非洲6個國家成立7個院所，收養超過2300名院童；中心今日舉辦「因為愛，我們在這裡」感恩餐會，來自非洲史瓦帝尼ACC共28位大小孩子，為了感謝助養父母和捐款單位，準備一系列精彩節目，讓現場充滿感恩溫暖氣氛。

慧禮法師在2003年成立ACC阿彌陀佛關懷中心，不只收養院童，也定期糧食救濟，照顧超過1萬名瀕臨生死邊緣的幼小生命；其中史瓦帝尼ACC在2011年啟用，截至目前已有375名院童，當地也在2014年起培養新一代的菩提種子，讓ACC高中畢業成績優異的孩子，爭取來台就讀大學的機會。

這次ACC 20周年感恩餐會中，史瓦帝尼28位院童與在台念書的3位大學生牽著他們的助養父母進場，除了表演傳統非洲雨鞋舞、迎賓舞、傳統歌謠外，還用非洲母語唱「看見台灣，為台灣拍手」歌曲，也齊唱熱血沸騰的「台灣尚勇」和台語歌曲「感謝你的愛」、「愛拚才會贏」，另外還有展現功夫武術。

銅雕大師法成憲捐贈義賣的作品「心之所向」、「如意法寶」，工藝美術大師林三江義賣「黃金樟閃花瘤．歡喜如意財神」、「武達摩」作品。高市副市長羅達生表示，市府每年都會提供名額予史瓦帝尼英語教師到高雄任教，期盼史瓦帝尼的院童長大後，也能到高雄服務，持續深化台史兩國教育及青年交流。