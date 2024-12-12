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高雄公車動態資訊APP明年下架 全新版本挨轟使用不便利

聯合報／ 記者宋原彰／高雄即時報導
改版的「高雄iBus+」除了提供公車動態，民眾也能搜尋附近站牌、收藏常用站牌，並設定到站提醒和規劃路線，也有天氣狀態、車流數據等功能。記者宋原彰／攝影
改版的「高雄iBus+」除了提供公車動態，民眾也能搜尋附近站牌、收藏常用站牌，並設定到站提醒和規劃路線，也有天氣狀態、車流數據等功能。記者宋原彰／攝影

高雄市府公車到站資訊APP「高雄iBus」推出超過10年，累積下載數超過10萬次，但明年中旬舊款將下架停用，改為全新版本「高雄iBus+」，目前高雄iBus+已在9月上線，累積下載量僅3萬，議員擔心兩者無法對接，恐造成不便；另外iBus+未提供輕軌、捷運去面站點資訊，民眾得另外下載捷運公司APP查詢，也挨轟不便。

「高雄iBus」使用逾10年，預計明年中下架，但至今每月仍有近6千人次下載，今年已超過9.6萬人次下載；改版的「高雄iBus+」除了提供公車動態，民眾也能搜尋附近站牌、收藏常用站牌，並設定到站提醒和規劃路線，也有天氣狀態、車流數據等功能。

高雄iBus+今年9月9日上線後，累計已有3.2萬人次下載，新版將頁面分為一般版和友善版，後者提供身障者、年長者登記低地板公車、公車式小黃和語音輸入功能；但民眾若要查詢高鐵、台鐵、輪船、YouBike、共享機車等資訊，需在轉乘資訊中點選「外部連結」，至各網頁查詢。

民眾若使用高雄iBus+「旅程規畫」，輸入目的地後，即顯示推薦的公車、捷運、輕軌路線，也有對應的班次時間；而高雄捷運公司自行開發的「V高雄」APP，則是直接提供民眾查詢所有捷運、輕軌站的乘車時間，兩款APP無法結合，遭詬病不便。

議員張博洋認為，新版APP刪除輕軌查詢功能，民眾需另外下載其他APP，這樣「退步」令人費解，建議啟動推播通知機制，讓民眾移轉使用新版，並重新整合資訊，提供一站式服務；議員方信淵表示，高雄iBus+相較舊版，下載量仍過低，明年舊版下架後，多數使用者會不知道改版資訊，要求市府加強宣傳。

有民眾反應下載高雄iBus+後「一直顯示轉圈圈圖示」，等待更新時間長、使用介面不直觀，雖有「常用站牌」功能，但只能逐一增加站牌，無法在通勤路線上一次加入所有公車，且若加入過多公車資訊，也讓頁面混亂，車輛人流數據也不準確。

據記者實測，若點選iBus+轉乘資訊中的「外部連結」，查詢其他運具後，若再次回到APP頁面，會經常發生畫面卡住，必須關閉APP重新登錄。交通局回應，目前APP上線後尚處試用階段，會搜集民眾回饋意見做修正改版，也會舉辦抽獎活動鼓勵民眾多加回饋，市府已積極深入機構與學校等團體，舉辦教學與推廣活動。

高雄iBus+今年9月9日上線後，累計已有3.2萬人次下載，但相較於舊版高雄iBus超過10萬次下載，仍有一差距。記者宋原彰／攝影
高雄iBus+今年9月9日上線後，累計已有3.2萬人次下載，但相較於舊版高雄iBus超過10萬次下載，仍有一差距。記者宋原彰／攝影

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