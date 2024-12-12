屏東表揚志工 首播紀錄片「刻在心上的微笑」

屏東縣政府今天在墾丁辦理歲末屏南志工表揚活動，來自屏南地區約600名志工共襄盛舉。會中首播紀錄片「刻在心上的微笑」，揭露屏東志工酸甜苦辣，氣氛歡樂溫馨。

屏東縣政府舉辦2024年屏東縣社區照顧關懷據點歲末志工表揚活動，首場屏南地區表揚今天在墾丁福華渡假飯店登場。典禮中首度播放紀錄志工服務日常微電影「刻在心上的微笑」，屏東縣長周春米也到場與志工同樂。

「刻在心上的微笑」片長約26分鐘，採訪屏東33鄉鎮市據點服務志工，大聊擔任志工的酸甜苦辣。片中三地門鄉地磨兒全人關懷協會幹事雷智清分享，可以留在部落當志工者少，據點志工高齡化，且有時早上只有1個人服務長者，「真的很想哭」。

新園鄉港墘社區志工林妤庭說，社區較小經費也較少，剛開始相當不容易，後來才漸有贊助；恆春鎮山海社區志工李思嫺分享，以往擔任志工訪視長輩，不少人埋怨媳婦，笑稱把長輩帶到據點，救了不少媳婦。

返鄉服務的屏東市勝豐社區發展協會理事長林凱駖表示，人終究要回來自己從小生長到大的土地，不如在年輕時就回來。她強調，長輩覺得志工在療癒他們，事實上是長輩在療癒志工、教會志工很多事，也因為長輩給予力量，自己才得以維持服務熱忱。

周春米表示，今年縣內據點已達410處，佈建密度突破92.55％，關懷據點運作有賴志工無私付出，向據點志工表達由衷敬意。全國社區關懷據點近5000個，屏東約占10分之1，縣府持續推動「一村里一據點」，未來讓443村里至少都有1個據點，透過參與據點，社區長者能夠有機會參與社會活動、與他人交流，預防和延緩身心衰退。

周春米說，屏東邁入超高齡社會，隨著人口老化及少子化影響，據點服務更不易維持。社區據點志工人力65歲以上者占6成，感謝志工退休後仍奉獻時間照顧高齡長輩。

屏東縣政府社會處新聞稿表示，截至今年11月底，關懷據點志工在關懷訪視、電話問安、餐飲服務及健康促進活動服務已達128萬人次，據點共有5096名志工，投入服務時數高達63萬1638小時。肯定據點志工辛苦付出，縣府頒發獎牌給屏南56個社區據點致謝。

社會處表示，表揚活動接續於13、17、19日於屏中、屏北地區舉辦，今年拍攝紀錄影片「刻在心上的微笑」，肯定據點志工辛苦成果，更能增進據點間相互提攜與能力提升，讓據點長輩獲得更好照顧，進而鼓勵民眾參與社區公眾事務。全片可於屏東縣政府社會處YouTube頻道觀看。（https://www.youtube.com/watch?v=Jixx9jX3WE4）