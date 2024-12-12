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陳其邁最新民調出爐「這年齡層」滿意度最高 4成2高雄人支持選總統

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陳其邁最新民調出爐 4成2高雄人支持下一步選總統

聯合報／ 記者徐白櫻／高雄即時報導
高雄市長陳其邁第二任任期即將過半，電視台最新民調出爐，他的施政成績最受20歲至29歲年輕人肯定。圖／高雄市政府提供
高雄市長陳其邁第二任任期即將過半，電視台最新民調出爐，他的施政成績最受20歲至29歲年輕人肯定。圖／高雄市政府提供

高雄市長陳其邁第二屆任期即將過半，TVBS民調中心今天公布調查結果，6成高雄市民對施政感到滿意，最受20歲至29歲市民肯定；另有42％市民支持陳其邁挑戰2028年總統大選。綠營議員說，年輕人的支持將是陳其邁未來發展的的重要養分，但目前談總統言之過早。

市長陳其邁2018年初次參選高雄市長失利，前市長韓國瑜遭罷免後，2020年參加市長補選拿下執政權，2022年順利打敗國民黨柯志恩連任成功。陳其邁常說，「別人是選2次當8年，我是選3次才當6年」。

TVBS民調中心問及「高雄市長陳其邁這2年來的施政表現，是否令人滿意？」，60％高雄市民回答滿意，20％不滿意。另根據交叉分析發現，20至29歲高雄市民的滿意度為68%，在所有年齡層之中最高。

受訪者也被問及「是否會支持陳其邁角逐2028年總統大選？」結果顯示，42%支持，37%不支持，21%無意見。

民進黨議員林智鴻認為，近年演唱會帶來的經濟效益很成功，讓市民非常有感，各種活動貼近年輕人語言，不意外陳市長會在年輕族群獲得最多支持，這個年齡層的支持度會是未來政治之路的重要養分，不過民進黨有初選機制，也會高度共識支持賴總統連任，所以從民調來看，陳市長是十足的南霸天、具有舉足輕重的地位無庸置疑，一定會在2028扮演非常重要角色，現在談總統言之過早。

民調 陳其邁

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