高市果農父女檔 融入產品開發設計推廣大樹荔枝
高市大樹區果農尤惠璋種荔枝超過30年，曾兩度獲高市玉荷包品質及果園評鑑冠軍，2020年獲頒全國模範農民。農四代的女兒尤思瑾運用設計專業開發出雪酪、氣泡飲等加工產品。
高雄市農業局今天發布新聞稿表示，尤思瑾用自身所學專業，以爸爸尤惠璋所種植的作物為載體，開發雪酪、氣泡飲等加工產品，運用設計找到讓農產品閃閃發光的途徑。
尤思瑾畢業於餐飲與商業設計系，在北部從事設計工作7年，當時接到農業設計相關工作，發現設計不只是視覺呈現，而是一種跨領域為產業加值的技能，也觸發了她想要為家鄉產業做出貢獻的念頭。
尤思瑾2023年創業成立「象牙白文創」，返鄉後以父親種植的水果為起點，透過設計與產品開發，激盪出不同的火花。她設計的粒裝玉荷包禮盒，在今年獲得文化部文化資產創意獎、同時也入圍金點設計獎。
尤思瑾今年申請高雄市農業局青創農企業孵育計畫，在近40組的青農中脫穎而出，獲得夢想資金，開發新產品、2入氣泡飲禮盒與保冷袋並成立品牌官網，讓家裡的玉荷包產業被更多人看見；她說，未來也希望能與更多用心種植的在地農友合作，一起為農產格外品找到新希望。
農業局表示，象牙白文創推出的氣泡飲目前已在蔦屋書店與百貨公司的選物店販售，並朝拓展餐飲業的目標邁進。產品「荔枝檸檬雪酪」、「焦糖酪梨雪貝」也別具特色，兩款都是純天然無添加、熱量低的冰品，滿足現代人想要吃得健康又美味的需求。
農業局長張清榮表示，自民國110年推動高雄青創農企業孵育計畫以來，高雄各區域都有青農從生產、行銷、研發等不同角度切入，爭取夢想資金為農業帶來變革與創新；目前在省工、智慧化、創造差異化、食農教育推廣等都有一定成效。
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