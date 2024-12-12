超大英熙娃娃將攻佔愛河灣16天 陳其邁：來高雄就對了

Netflix熱門影集「魷魚遊戲」第2季預計12月26日上線，高雄市被列入全台唯一宣傳行銷城市。市長陳其邁今天透露，12月21日愛河灣將辦一日限定無人機展演與萬人粉紅派對，後續還有16天巨型英熙娃娃展示及輕軌主題列車登場，今年耶誕、跨年，來高雄就對了。

市長陳其邁說，12月21日高雄流行音樂中心珊瑚礁群舉辦無人機與萬人粉紅派對，當天上午10點，英熙娃娃會從海上現身，傍晚開始有粉紅守衛集結，晚上6點25分遊戲啟動，燈光照射英熙娃娃，緊接著無人機出場。12月21日起至明年1月5日， 愛河灣天天能看見巨型英熙娃娃。

Netflix指出，備受全球粉絲喜愛（或害怕）的「一二三木頭人」英熙娃娃回歸魷魚遊戲第2季，巨型英熙娃娃預計21日起降落在高雄流行音樂中心珊瑚礁群，這將是本次Netflix打造全世界最大的海上英熙娃娃，勢必成為2024年底最熱門的打卡景點。

為讓台灣粉絲更深入體驗，Netflix更與高雄市府合作打造主題輕軌列車，將以魷魚遊戲人物「粉紅守衛」為主，打造沈浸式乘坐體驗，帶領粉絲一起潛入魷戲會場。

12月21日活動當日，無人機展演近10分鐘，將運用無人機多樣變化，呈現魷魚遊戲的經典畫面，屆時邀請粉絲一起化身粉紅守衛，在愛河灣點亮無數粉紅色光點。