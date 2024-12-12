快訊

獨／新北警察局長遭批帶7人「包圍」議員 她開記者會爆霸凌案：深感恫嚇

中職／5年4500萬隊史最大約！ 陳韻文有望續留統一獅隊

台大不孕症名醫爆性騷 台中這醫院證實：上月在北部分院任職

離岸風電產業鏈 高雄全台首座海纜廠明年試產開始徵才

聯合報／ 記者徐白櫻／高雄即時報導
全台首座海纜廠明年在高雄試產，高市勞工局 12月14日將在成功就服站舉辦人才招募說明會。圖／高市勞工局提供
全台首座海纜廠明年在高雄試產，高市勞工局 12月14日將在成功就服站舉辦人才招募說明會。圖／高市勞工局提供

離岸風電是推動綠色能源的重要項目之一，國內纜線大廠華纜系統公司與丹麥廠商合作成立「華新能源電纜系統公司」，位於高雄港洲際一期貨櫃中心的全台首座海纜廠明年將完工試產，12月14日辦人才招募說明會，工程師薪水45K起跳。

12月14日上午9時30分至11時30分，勞工局成功就業服務站舉辦「華新能源電纜系統人才招募說明會」，徵求作業員、品檢人員、機電整合工程師及電機工程師等項職缺

離岸風電是推動綠色能源重要的項目之一，且海底電纜更是其中不可或缺的關鍵環節，華纜系統公司是國內唯一專門從事海底電纜製造的公司，為此華纜攜手與全球三大海纜廠之一的丹麥廠商合作成立華新能源電纜系統公司，引進先進海纜製造技術及運營模式，建設自動化的海纜生產線。

勞工局說明，華纜能源電纜系統公司高雄廠預定2025年投入試產，初期招募機電整合工程師與電機工程師，月薪4萬5千元起，可農曆年後上班，北上受訓期間另提供住房或交通補助，希望吸引優秀人才加入能源轉型行列。

勞工局表示，成功就業服務站位於前金區五福三路80號7樓，12月14日上午辦理說明會，會後直接徵才面試，民眾可備妥個人履歷前往說明會，12月24日上午9時30分至11時，在前鎮就業服務站舉辦小型聯合徵才活動，大魯閣開發公司、 旺旺集團及統一超商等企業提供工作職缺，詳情可洽詢前鎮就業服務站（07-8220790）。

勞工局 徵才 職缺 離岸風電

延伸閱讀

高雄人哭哭！ 20多年老字號「香味海產粥」無預警歇業 老闆「拆招牌」光榮退休

6米樂高聖誕老人大型扭蛋機！ 高雄漢神巨蛋「樂高快閃店」免費闖關得聖誕限定積木

高雄搶穆斯林商機 友善旅宿認證今年新增12家

台灣企業永續獎／中信金勇奪五大獎項

相關新聞

街頭廣告招牌亂 高雄市容失色

高市街道廣告招牌雜亂，工務局過去曾補助不少道路整合，近10年無補助案，許多招牌顏色、尺寸不一，議員要求仿照日本京都做法，...

古寧頭戰役第一擊遺址…金門搶救嚨口堡 擇日會勘

金門縣金寧鄉嚨口村「嚨口堡」，又稱103據點，1949年古寧頭戰役中發揮關鍵作用的防禦工事，也是這場戰役的第一戰。縣議員...

離岸風電產業鏈 高雄全台首座海纜廠明年試產開始徵才

離岸風電是推動綠色能源的重要項目之一，國內纜線大廠華纜系統公司與丹麥廠商合作成立「華新能源電纜系統公司」，位於高雄港洲際...

屏東市建市90周年 邀萬芳、林隆璇演出帶民眾穿越時光

為了慶祝屏東市建市90周年，市公所14日晚上6點在屏東市千禧公園，舉辦「佳屏90，賞心樂事」音樂會。今日的記者會上公布音...

「高雄聖誕生活節」 一卡通滿額贈50元商圈券

2024「高雄聖誕生活節」20日至24日，一連5天將有音樂表演、B-1日本美食大賽市集、主題市集等，高雄市經發局今天宣布...

雙薪家庭照顧病童好難 議員籲高雄推「病兒保育制度」

高雄目前有129間托嬰中心，但許多家長在流感盛行時遇到孩子感冒，必須請假在家照顧孩子，高市議員白喬茵認為日本推行「病兒保...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。