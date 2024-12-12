離岸風電產業鏈 高雄全台首座海纜廠明年試產開始徵才

離岸風電是推動綠色能源的重要項目之一，國內纜線大廠華纜系統公司與丹麥廠商合作成立「華新能源電纜系統公司」，位於高雄港洲際一期貨櫃中心的全台首座海纜廠明年將完工試產，12月14日辦人才招募說明會，工程師薪水45K起跳。

12月14日上午9時30分至11時30分，勞工局成功就業服務站舉辦「華新能源電纜系統人才招募說明會」，徵求作業員、品檢人員、機電整合工程師及電機工程師等項職缺。

離岸風電是推動綠色能源重要的項目之一，且海底電纜更是其中不可或缺的關鍵環節，華纜系統公司是國內唯一專門從事海底電纜製造的公司，為此華纜攜手與全球三大海纜廠之一的丹麥廠商合作成立華新能源電纜系統公司，引進先進海纜製造技術及運營模式，建設自動化的海纜生產線。

勞工局說明，華纜能源電纜系統公司高雄廠預定2025年投入試產，初期招募機電整合工程師與電機工程師，月薪4萬5千元起，可農曆年後上班，北上受訓期間另提供住房或交通補助，希望吸引優秀人才加入能源轉型行列。

勞工局表示，成功就業服務站位於前金區五福三路80號7樓，12月14日上午辦理說明會，會後直接徵才面試，民眾可備妥個人履歷前往說明會，12月24日上午9時30分至11時，在前鎮就業服務站舉辦小型聯合徵才活動，大魯閣開發公司、 旺旺集團及統一超商等企業提供工作職缺，詳情可洽詢前鎮就業服務站（07-8220790）。