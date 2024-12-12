屏東市建市90周年 邀萬芳、林隆璇演出帶民眾穿越時光

為了慶祝屏東市建市90周年，市公所14日晚上6點在屏東市千禧公園，舉辦「佳屏90，賞心樂事」音樂會。今日的記者會上公布音樂會卡司，包括萬芳、林隆璇等重磅歌手將上台詮釋經典歌曲，並邀請民眾在樂聲中感受屏東市的成長與蛻變。

這次音樂會邀請心靈系歌后萬芳，與情歌王子林隆璇等重量級嘉賓演出，馬上受到歌迷注目。市公所表示，萬芳以溫和柔美的歌聲詮釋《新不了情》等經典歌曲，情歌王子林隆璇則用溫暖動人的旋律帶來感動的曲目，透過音樂帶領大家穿越時光。

林隆璇今日參加記者會，現場演唱了《你那麼愛她》，他表示，音樂會當天會帶來《你那麼愛她》、《為愛往前飛》等歌曲，也會有鋼琴自彈自唱及大合唱，包括《千言萬語》、《恰似你的溫柔》等，會是一場同樂會，邀請大家一起來參與。