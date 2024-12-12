快訊

獨／新北警察局長遭批帶7人「包圍」議員 她開記者會爆霸凌案：深感恫嚇

中職／5年4500萬隊史最大約！ 陳韻文有望續留統一獅隊

台大不孕症名醫爆性騷 台中這醫院證實：上月在北部分院任職

聽新聞
0:00 / 0:00

屏東市建市90周年 邀萬芳、林隆璇演出帶民眾穿越時光

聯合報／ 記者潘奕言／屏東即時報導
慶祝屏東市建市90周年，市公所舉辦14日將舉辦音樂會，邀請萬芳、林隆璇等重磅歌手上台詮釋經典歌曲。記者潘奕言／攝影
慶祝屏東市建市90周年，市公所舉辦14日將舉辦音樂會，邀請萬芳、林隆璇等重磅歌手上台詮釋經典歌曲。記者潘奕言／攝影

為了慶祝屏東市建市90周年，市公所14日晚上6點在屏東市千禧公園，舉辦「佳屏90，賞心樂事」音樂會。今日的記者會上公布音樂會卡司，包括萬芳、林隆璇等重磅歌手將上台詮釋經典歌曲，並邀請民眾在樂聲中感受屏東市的成長與蛻變。

這次音樂會邀請心靈系歌后萬芳，與情歌王子林隆璇等重量級嘉賓演出，馬上受到歌迷注目。市公所表示，萬芳以溫和柔美的歌聲詮釋《新不了情》等經典歌曲，情歌王子林隆璇則用溫暖動人的旋律帶來感動的曲目，透過音樂帶領大家穿越時光。

林隆璇今日參加記者會，現場演唱了《你那麼愛她》，他表示，音樂會當天會帶來《你那麼愛她》、《為愛往前飛》等歌曲，也會有鋼琴自彈自唱及大合唱，包括《千言萬語》、《恰似你的溫柔》等，會是一場同樂會，邀請大家一起來參與。

屏東市長周佳琪表示，屏東市建市90年，這場音樂會不僅是慶典，也是對這片土地深厚感情的最佳詮釋。希望在音樂陪伴下，市民們能繼續在這片樂土上生活，也讓屏東的故事在每代人心中相傳。

慶祝屏東市建市90周年，市公所舉辦14日將舉辦音樂會，邀請萬芳、林隆璇等重磅歌手上台詮釋經典歌曲。記者潘奕言／攝影
慶祝屏東市建市90周年，市公所舉辦14日將舉辦音樂會，邀請萬芳、林隆璇等重磅歌手上台詮釋經典歌曲。記者潘奕言／攝影

屏東 記者會 音樂會

延伸閱讀

竹南鎮冬季音樂會系列活動 14日將在龍鳳漁港熱鬧登場

王榆鈞攜手萬芳 音樂劇場激盪多維度想像

屏東機場外環道轎車撞水泥護欄！車子付之一炬 駕駛逃生不及慘死

彰化歲末演唱會12/21員林登場 美食煙火秀相伴

相關新聞

街頭廣告招牌亂 高雄市容失色

高市街道廣告招牌雜亂，工務局過去曾補助不少道路整合，近10年無補助案，許多招牌顏色、尺寸不一，議員要求仿照日本京都做法，...

古寧頭戰役第一擊遺址…金門搶救嚨口堡 擇日會勘

金門縣金寧鄉嚨口村「嚨口堡」，又稱103據點，1949年古寧頭戰役中發揮關鍵作用的防禦工事，也是這場戰役的第一戰。縣議員...

離岸風電產業鏈 高雄全台首座海纜廠明年試產開始徵才

離岸風電是推動綠色能源的重要項目之一，國內纜線大廠華纜系統公司與丹麥廠商合作成立「華新能源電纜系統公司」，位於高雄港洲際...

屏東市建市90周年 邀萬芳、林隆璇演出帶民眾穿越時光

為了慶祝屏東市建市90周年，市公所14日晚上6點在屏東市千禧公園，舉辦「佳屏90，賞心樂事」音樂會。今日的記者會上公布音...

「高雄聖誕生活節」 一卡通滿額贈50元商圈券

2024「高雄聖誕生活節」20日至24日，一連5天將有音樂表演、B-1日本美食大賽市集、主題市集等，高雄市經發局今天宣布...

雙薪家庭照顧病童好難 議員籲高雄推「病兒保育制度」

高雄目前有129間托嬰中心，但許多家長在流感盛行時遇到孩子感冒，必須請假在家照顧孩子，高市議員白喬茵認為日本推行「病兒保...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。