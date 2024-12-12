雙薪家庭照顧病童好難 議員籲高雄推「病兒保育制度」

高雄目前有129間托嬰中心，但許多家長在流感盛行時遇到孩子感冒，必須請假在家照顧孩子，高市議員白喬茵認為日本推行「病兒保育制度」，讓生病幼童得到完整照顧，也讓家長有所緩衝，獲得良好評價，建議高市效仿；高市社會局回應，病童需要專業醫療人員照顧，非目前托育人員可提供的服務，空間和人力上有困難。

根據研究，6歲以下兒童平均每年感冒6至8次，尤其好發在9月至4月間，典型症狀持續14天，若孩童已進入日托或就學，感冒次數會還會增加至每年8至12次。《性別工作平等法》雖已明定，家長每年最多有7日家庭照顧假，與事假合計不得超過14日，但許多雙薪家庭的家長仍無法有足夠休假照顧病兒。

日本因此推行「病兒保育制度」；白喬茵指出，病兒保育制度是讓幼兒因病無法上學，父母親又沒辦法照顧時，提供病兒托育服務，不僅讓病兒暫時離開刺激多的幼兒園，到安靜的休憩空間，加速恢復健康，也能區隔一般兒童，降低傳染風險，公立病兒保育機構由醫院開立使用許可，家長自負額加上政府補助，一次最多能用 7 天，兒童在 12 歲以前都能使用。

病兒保育制度還有一類是「私人訪問型」，由私人公司派遣托育人員到家裡協助照顧，托育人員會隨時遠端與中心護理師討論孩子情況，必要時也可協助安排就醫。病兒保育性質介於「住院」與「送托」中間，病兒能獲得充分休息，也讓工作請假到極限的家長有所緩衝，且機構內每10位幼兒會有一名護理師。

白喬茵認為，病兒保育制度讓家長不用擔心把孩子送去學校再次感染，或遭受他人異樣眼光，幼園老師也不需肩負病童再次感染、傳染給別人的風險，雙薪家庭更不必擔心請太多假，影響到工作與薪資。

社會局表示，考量嬰幼兒生病期間需要更細緻的照顧與休養，且幼童對父母的依附感需求更為強烈，病童宜由家屬親自照顧應較為妥適，另病童罹病類別多元，傳染病和非傳染病之照顧及感染控制及照顧方式各異，倘設置特定托育空間，需專業醫療背景，非目前托育人員所可提供之服務範疇。

社會局說，考量本市各臨托據點空間、公托或親子館空間毗鄰或共同使用，若參考日本病兒托育服務型態，較難尋覓適當空間及專業人力辦理，為因應家長照顧子女需求差異，全市有197位居家托育人員(保母)可視情況配合家長需求，提供社區化、近便性及個別化的臨時托育服務。