目標零溺斃 海委會在高雄旗津等3處海域免費借救生衣

政府近年積極鼓勵民眾親近海洋，海域遊憩安全也成為重要政策。海委會今年率先在高雄旗津、基隆大武崙及台東杉原灣，設立3處海域免費救生衣借用站。截至今年11月，3站點的救生衣借用次數均高達近萬人次，基隆大武崙海域更揮別去年發生1日3起溺斃案件，在今年達到零溺斃的成果。

海委會表示，推動海洋事務需要公私協力，除分區陸續成立海巡志工，今年再與社團法人中華民國常不輕協會合作，結合地方政府建構海域遊憩安全鐵三角，在海域遊憩熱區建置救生衣借用站、培訓安全志工、推廣自救防溺課程，與海安宣導等多項安全措施。

海委會主任委員管碧玲說，保障海域遊憩安全是推廣海洋活動的首要任務，需要中央、地方及民間共同合作，共建海域遊憩安全鐵三角，才能完善海域安全監控與應變機制。

管碧玲強調，海委會將持續在各海域遊憩熱區，布局救生設備的建置及管理措施，並透過海洋安全教育，培養民眾海安意識，達到「人人有責，共護海洋」的目標。常不輕協會致力於確保水上活動安全、海域遊憩安全意識的推廣，與海委會守護民眾海域遊憩安全政策理念一致。

但過去常在實際推廣執行上遇到困難，例如被誤會為流動攤販而遭驅趕，或是與場域管理單位發生行政上的衝突。海委會在瞭解協會理念、實務及能量後，協調各方需求及限制，逐步勾勒出以中央、地方、民間團體共構的「海域遊憩安全鐵三角」。

海委會說，去年建立「GoOcean 海洋遊憩風險資訊平台」APP系統，讓民眾可隨時掌握所處海域風險資訊及活動級別建議。

為協助地方政府強化海域救生及救難能量，海委會補助地方建立安全巡查員、告示牌、安全宣導等設施。今年更首次引進AI人工智慧辨識系統，建立智慧海灘管理，即時掌握場域人流、活動態樣、離岸流位置、溺水警報等資訊，提升海域遊憩安全邁入資訊智慧化。