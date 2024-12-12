「高雄聖誕生活節」 一卡通滿額贈50元商圈券

2024「高雄聖誕生活節」20日至24日，一連5天將有音樂表演、B-1日本美食大賽市集、主題市集等，高雄市經發局今天宣布，加碼一卡通消費滿200元可獲得「高雄冬日商圈券50元」活動。

經發局今天透過新聞稿表示，民眾從20日至明年1月5日只要到高雄30處商圈合作店家及「聖誕生活節市集」，以一卡通iPASS MONEY消費滿200元即可獲得「高雄冬日商圈券50元」。此外，「聖誕市集」延長加開，27日至29日與大家一起度過本年度最後一個週末。

經發局說明，27日至29日市集活動，也規劃多項適合全年齡的周邊活動，包括小手兒童瑜伽、小丑氣球魔術表演、兒童劇團街頭互動劇、大頭泡泡遊戲、兒童足球等精彩活動，歡迎全家一起參加。此外，高雄中華藝校將在主燈「森之樹」前帶來舞蹈、戲劇、歌唱等表演。

中央公園商圈理事長林濬鴻表示，去年「高雄聖誕生活節」成功帶動商圈商機，讓久違不見的人潮回到商圈消費，今年活動更勝以往，上週末人潮湧進中央公園商圈及新堀江商圈，店家來客消費比平常多出5成，超級有感，也期待即將到來的耶誕節活動帶來人潮。

六合觀光夜市理事長莊其章表示，近幾年市府發展演唱會經濟發放商圈夜市優惠券帶動六合夜市消費成長3成以上，此次活動有別以往紙本優惠券模式，改採用行動支付消費滿額送50元優惠券，也讓夜市內攤商熟悉接受行動支付付款方式，並吸引年輕人消費。