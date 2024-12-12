高市停車用地轉作公園雜草叢生如荒地 民怨：誰敢帶孩子來

高雄市交通局把位於小港區大坪頂一處閒置的停車用地，簡單綠美化後讓民眾休閒。但民眾投訴，該土地環境髒亂、雜草叢生，「誰敢帶孩子來」，颱風期間更造成積淹水，讓人擔心成為病媒蚊孳生源。民代說，市府應加強養護、清潔，才不會讓公共設施淪為養蚊子的場所，浪費經費。

小港區高坪八路與高坪九街口，一處由交通局管轄、面積約1800平方公尺的停車用地，因為暫無開闢為停車場的需求與計畫而閒置，交通局為了活化閒置土地，2009年向環保局申請經費，將這塊土地種植大葉欖仁、七里香等樹木進行簡單綠美化，並設置U字型步道，讓民眾作為休閒散步使用的場所。

當地居民說，交通局這處土地綠美化後像是小公園，卻沒有設置兒童遊樂器材、運動設備，近期雜草叢生，野草的高度甚至達到成人大腿高度，草叢間長滿蜘蛛網，樹木周圍堆積落葉，看起來像是荒郊野外，「大人都不想進去了，誰還敢帶孩子來」。

居民說，當地道路寬敞、民眾習慣把汽車停放在路邊，對於停車場的需求不強烈，但卻缺乏適合親子同遊的休閒空間，希望市府能把這處的土地妥善整理，讓環境變得明亮、整潔，最好能作為公園，讓孩子能有安全的遊樂場所。

記者今天上午前往現地觀察，發現雜草雖經修剪，但部分區域的草叢高度又已將近膝蓋，草地或步道旁偶而可以看到被棄置的寶特瓶或塑膠袋，1名交通局人員在場清理環境，將垃圾打包開車載走。

交通局表示，這處土地每3個月會由外包廠商修剪樹木、雜草，若臨時有民眾反映環境髒亂，也會派人來整理。日前因颱風影響，導致場域內有樹木斷枝、雜草叢生、土壤覆蓋步道等情形，已委請廠商清除斷枝與覆土，並修剪樹木及灌木，後續將持續檢視環境。地區居民期待公園化部分，後續將與公園處研議。

高雄市議員曾麗燕說，這處由交通局管轄的土地，因為周遭環境髒亂、雜草叢生，今年颱風期間更造成淹水，讓居民擔心成為登革熱病媒蚊的孳生源。