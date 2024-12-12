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金門莒光樓茶藝早覺會愛心捐款3.4萬 為弱勢兒童送暖迎新年

聯合報／ 記者蔡家蓁／金門即時報導
金門縣莒光樓茶藝早覺會理事長林再求（左三）與總幹事陳水興（右二）今天前往金門家扶中心，捐贈今年度募集的善款3萬4500元，由金門家扶扶幼主委楊肅謙代表接受。圖／民眾提供
金門縣莒光樓茶藝早覺會理事長林再求（左三）與總幹事陳水興（右二）今天前往金門家扶中心，捐贈今年度募集的善款3萬4500元，由金門家扶扶幼主委楊肅謙代表接受。圖／民眾提供

新的一年即將到來，金門縣莒光樓茶藝早覺會再度發揮愛心，為金門地區的弱勢兒童送上溫暖。該會理事長林再求與總幹事陳水興今天攜手前往金門家扶中心，代表會員們捐贈今年度募集的善款3萬4500元，由金門家扶扶幼主委楊肅謙代表受助兒童接受這份愛心，並致上最誠摯的感謝，同時頒發感謝狀以表彰該會的關懷與支持。

林再求表示，這是莒光樓茶藝早覺會連續第二年舉辦募款活動，會員們以自發行動關懷地區弱勢兒童及家庭，期望通過這份愛心，讓孩子們在寒冷的冬天能夠感受到社會的溫情。他也特別提到，家扶中心對金門需要幫助的兒童提供了即時且專業的服務，讓人深感欣慰。同時，他鼓勵會員們和更多長輩積極參與社會活動，不僅可以增進健康，更能藉由與他人的交流，凝聚更大的正能量。

楊肅謙表示，莒光樓茶藝早覺會成立於民國80年，會員們時常於莒光樓聚會，透過運動、早操等活動建立深厚情誼，同時展現出強大的行動力與愛心，該會自去年起發起愛心捐款活動，今年已是第二年，透過善款募集，不僅幫助了受助兒童，更希望能拋磚引玉，號召更多社會人士一起關注金門的弱勢家庭。

家扶中心主任洪依帆補充表示，此次募款活動的成功歸功於莒光樓茶藝早覺會全體會員的共同努力，包括林再求、王彬彬、吳彩秀、王振利、許炳輝、陳寶珠等會員，他們慷慨解囊，展現出濃厚的公益心，讓家扶的受助兒童在寒冬中感受到如春日般的溫暖；她特別感謝每位參與的會員，認為這樣的善舉不僅提供了實質的幫助，也為兒童們傳遞了希望與力量。這份關懷的暖流，正是在寒冬中最珍貴的禮物，也期待更多人能參與其中，為弱勢家庭帶來更多希望與支持。

金門縣莒光樓茶藝早覺會理事長林再求（左二）與總幹事陳水興（右一）今天前往金門家扶中心，捐贈今年度募集的善款3萬4500元，金門家扶扶幼主委楊肅謙頒發感謝狀感謝他們。圖／民眾提供
金門縣莒光樓茶藝早覺會理事長林再求（左二）與總幹事陳水興（右一）今天前往金門家扶中心，捐贈今年度募集的善款3萬4500元，金門家扶扶幼主委楊肅謙頒發感謝狀感謝他們。圖／民眾提供

家扶中心 愛心 金門

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