高雄搶穆斯林商機 友善旅宿認證今年新增12家

全球穆斯林人口逾19億人，高雄市推動穆斯林友善旅宿認證，今年又新增12家業者獲頒證書。高市觀光局指出，全市24家飯店旅宿、11家餐廳、4家友善環境、1家友善旅行社取得穆斯林友善或清真（Halal）認證，新整建的觀光景點也加入禮拜空間及淨下設施，打造高雄成穆斯林旅遊首選城市。

高市觀光局今年9月舉辦穆斯林輔導認證說明會，40多家旅宿業者報名，第一階段12家獲得認證，明年可望將再增20家。

輔導認證的台灣穆斯林馬孝棋教長表示，穆斯林旅遊市場的需求日增，穆斯林友善認證是能夠吸引穆斯林旅客的重要因素，透過營造友善旅遊環境，可提升高雄在國際穆斯林旅遊市場的競爭力，吸引更多穆斯林客人。

高市觀光局長高閔琳表示，全球穆斯林人口占全世界的四分之一左右，具有廣大旅遊商機；觀光局重新盤點轄下景區、景點，利用新建或修繕改建工程之際，規畫增加或改善既有穆斯林友善設施，包括增設禮拜空間、淨下設施或提供朝拜指引、拜墊等，極力營造本市穆斯林旅客的旅遊環境，將高雄打造為全台穆斯林旅遊首選城市。