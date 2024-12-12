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高雄搶穆斯林商機 友善旅宿認證今年新增12家

聯合報／ 記者徐白櫻／高雄即時報導
高雄市推動穆斯林友善旅宿認證，今年又新增12家業者獲得認證。圖／高市觀光局提供
高雄市推動穆斯林友善旅宿認證，今年又新增12家業者獲得認證。圖／高市觀光局提供

全球穆斯林人口逾19億人，高雄市推動穆斯林友善旅宿認證，今年又新增12家業者獲頒證書。高市觀光局指出，全市24家飯店旅宿、11家餐廳、4家友善環境、1家友善旅行社取得穆斯林友善或清真（Halal）認證，新整建的觀光景點也加入禮拜空間及淨下設施，打造高雄成穆斯林旅遊首選城市。

高市觀光局今年9月舉辦穆斯林輔導認證說明會，40多家旅宿業者報名，第一階段12家獲得認證，明年可望將再增20家。

輔導認證的台灣穆斯林馬孝棋教長表示，穆斯林旅遊市場的需求日增，穆斯林友善認證是能夠吸引穆斯林旅客的重要因素，透過營造友善旅遊環境，可提升高雄在國際穆斯林旅遊市場的競爭力，吸引更多穆斯林客人。

高市觀光局長高閔琳表示，全球穆斯林人口占全世界的四分之一左右，具有廣大旅遊商機；觀光局重新盤點轄下景區、景點，利用新建或修繕改建工程之際，規畫增加或改善既有穆斯林友善設施，包括增設禮拜空間、淨下設施或提供朝拜指引、拜墊等，極力營造本市穆斯林旅客的旅遊環境，將高雄打造為全台穆斯林旅遊首選城市。

觀光局指出，本次通過認證的旅宿業包括城市商旅（真愛館、高雄駁二館、德立莊博愛館）、Papa Whale（美麗島館）、高雄圓山大飯店、夏優旅居、單人房站前館、單人房林森館、蘆思特六合民宿、海軍官邸三號院、海軍官邸四號院、迴埕民宿等12家業者。

高雄市推動穆斯林友善旅宿認證，今年又新增12家業者獲得認證。圖／高市觀光局提供
高雄市推動穆斯林友善旅宿認證，今年又新增12家業者獲得認證。圖／高市觀光局提供

穆斯林 觀光局 觀光景點

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