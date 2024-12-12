澎湖湖西垃圾清運 高雄垃圾車跨海支援

澎湖紅羅垃圾衛生掩埋場大火，垃圾車與機具幾乎全數受損，緊急調撥其他縣市清運車支援；高雄支援2部垃圾車，配合夜航今早運抵澎湖，即刻投入清運行列。

澎湖湖西鄉紅羅垃圾掩埋場凌晨再傳小區域復燃火警，澎湖消防局迅速撲滅；怪手也開挖底層射水降溫，防止復燃。

由於紅羅垃圾場區的10餘部垃圾車與機具，幾乎全數受損，除由縣內其他鄉市清運車支援外，澎湖縣政府緊急向環保署調撥本島縣市的清運車，高雄市政府支援的2部垃圾車，昨晚由澎湖輪在夜航的風浪中，於今天清晨順利運抵澎湖，立即由湖西鄉公所派員駛回投入垃圾清運工作。

此外，馬公市資源回收分類貯存示範園區改善工程，今天上午將由市長黃健忠與代表會主席歐銀花等人共同動土，總經費新台幣6000多萬元，預定114年底完工啟用。