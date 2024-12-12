古寧頭戰役第一擊遺址…金門搶救嚨口堡 擇日會勘

金門縣金寧鄉嚨口村「嚨口堡」，又稱103據點，1949年古寧頭戰役中發揮關鍵作用的防禦工事，也是這場戰役的第一戰。縣議員董森堡昨質詢指，縣府對軍事遺址的評估不應該只看到地上、忽略地下，嚨口堡在文資審議後可能面臨拆除命運。縣長陳福海允諾擇日會勘，朝登錄文化資產規畫。

董森堡指出，國防部與縣府近期擴大慶祝古寧頭戰役75周年，其實古寧頭戰役第一擊是發生在嚨口，戰役第一擊及決戰點，連同附近戰場都應被保存，嚨口堡表面看不出特殊之處，因為是地下碉堡，當初陣地部署就是為反登陸作戰設計，才能在當年有效痛擊共軍，隨著軍事設施退役，嚨口堡逐漸被忽視，可能因碉堡移交政策而拆除。

董表示，嚨口堡看似不起眼，其地下碉堡設計與戰略位置極具歷史價值，縣府在盤整軍事遺址時要全方位考慮，以免碉堡恐淪為塵土，相當可惜。

對此，陳福海回應，嚨口堡具保存價值，背後故事應被世人知曉，將擇日與文化局現場實勘，朝登錄文化資產方向努力。

董也提到，嚨口堡據點中只有2處私人土地，可以用交換土地方式處理，金門很多據點是私有地，建議縣府參考連江縣作法，未來如有營區釋出，縣府應先全部撥用，才能在有保存或活化規畫時，以利資源調度，保持營區完整性。