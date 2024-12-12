街頭廣告招牌亂 高雄市容失色

高市街道廣告招牌雜亂，工務局過去曾補助不少道路整合，近10年無補助案，許多招牌顏色、尺寸不一，議員要求仿照日本京都做法，由市府擇定觀光區或商圈做示範區，將廣告招牌統一化，打造整齊城市形象。

民代質疑廣告招牌雜亂無章，且未比照北北桃約制陽台裝設鐵窗，工務局長楊欽富說，高市府有規範廣告招牌尺寸，無規範色彩，後續用色和燈光部分會研議修正。至於鐵窗，許多民眾仍慣於在陽台加設，目前雙北和桃園都未強制執行拆除，高市府會研究改善。

市議員許采蓁舉日本為例，指日本京都2007年已經制定屋外廣告物條例，嚴格規範招牌顏色、大小、高度，高雄市也應擇定區域規範招牌設計內容和用色，並且積極清查陽台鐵窗違建。

許采蓁另表示，高雄市廣告物管理自治條例規範廣告物不得阻塞緊急進出口和遮擋道路標誌，據統計，工務局針對危害公共安全、妨礙交通的招牌，2022年只罰4案、2023年3案，今年未開罰，開罰率太低。

鹽埕街店家說，不同屬性的商家對招牌樣式、尺寸需求不同，統一格式有難度；也有店家表示，非強制更換或全額補貼，商家意願不會高。

工務局過去曾補助新樂街、三鳳中街、四維、興中、大連等路段更新招牌，近10年已無編列補助預算，缺乏更新誘因；記者實際走訪發現，新樂街招牌幾乎都嚴重褪色、破敗不堪，雖然尺寸一致，看起來仍雜亂無章。