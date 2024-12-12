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旗尾山登山口 將設停車場公廁

聯合報／ 記者徐白櫻／高雄報導

高雄旗尾山是熱門郊山步道，外縣市遊客絡繹不絕，不過登山口未設公廁，無法「方便」非常不方便，民代要求市府克服困難盡速施設，以免休閒品質大打折扣，市長陳其邁認為確實應該注重山友需求，指示工務局比照柴山登山口設停車場並附設公廁，3個月完成。

旗尾山海拔318公尺，是小百岳之一，共三條難易程度不同的路線，其中旗尾山至靈山縱走路線受到許多登山客青睞，常見外地登山團包車停放旗山糖廠，再步行至登山口上山。不過山友說，糖廠有公廁，旗尾山下未設，停車地點距登山口有一段距離，遊客上、下山若遇內急，相當苦惱。

平日愛爬旗尾山的高市議員林富寶說，很多外來登山客，沿途遇見山友即問「這裡有沒有公廁」？去年好不容易找到一塊地可以設置，曾會同新工處人員會勘兩次，都沒有下文。

他說，日本發展「川床經濟」，座位設在溪流之上，有些座位甚至能夠直接觸碰到沁涼的溪水，伴著潺潺流水聲用餐，遊客大排長龍，日本能克服法規在海拔700公尺的山坡地設公廁，反觀在台灣爬山，連個公廁都無法設，休閒品質大打折扣。

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